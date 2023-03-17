周冠宇将在今后F1比赛起步阶段“更耐心一点”
周冠宇坦言他在巴林大奖赛起步阶段自己“太急了”，反而没有取得理想效果，因此他需要在接下来的比赛开始时“更耐心一点”。
本赛季揭幕战中，从第13位发车的周冠宇在起步时遇到了严重的车轮空转，导致他在进入一号弯时损失了多个位置。尽管他在随后的比赛中向前追击，并在接近半程时进入过积分区，但随着进站换胎而再次落到靠后的位置。
去年在新秀赛季里，周冠宇在赛季初也多次在发车阶段遇到问题，一方面有经验不足的原因，另一方面也有阿尔法·罗密欧赛车系统设置的因素——瓦尔特利·博塔斯也曾有相同的遭遇。随着赛季深入，中国小将逐步改善自己在比赛第一个关键时期的发挥。
在沙特阿拉伯准备2023赛季第二场比赛之前，周冠宇对巴林的问题做了解释。他说：“（与去年同期相比）我们取得了很好的进步，从我这边来说也是如此。只是很遗憾，我在起步时失去了位置，那是赛车启动后，我对抓地力水平太极拳了。”
“我认为（巴林的问题）比去年更容易解决，去年更像是很难保持连贯性。就像我在巴林说的那样，我们所有的起步（练习）都不错，只是在比赛开始时，我们应该在踩油门时更有耐心一些。这原本应该是一次好的发车。但现在应该没问题了。”
从第12位发车的博塔斯第一圈结束时上升到第八位，随后一直处于积分区并最终以这个名次为阿尔法·罗密欧在2023赛季里首次拿到积分。
当被问及需要从软件程序方面，还是个人操作上寻求改善时，周冠宇回答道：“我认为巴林的起步有点归咎于我自己，就像我说的，我只是有点太急了。去年是（系统）背后的东西，因为在保持一致性和（离合器释放）目标方面，系统对车手来说不是最好的，对我们来说（找准释放时机的）窗口太短了，特别是瓦尔特利从另一支车队过来，他有同样的感觉。好的地方是我们做到了（改进），我们只需要继续下去。”
巴林比赛的第二阶段，周冠宇换上软胎后试图向前赶，并与哈斯两辆赛车以及AlphaTauri的尼克·德弗瑞斯展开了较量。最后时刻，眼见积分区已经遥远，中国小将决定向最快单圈发起冲击并且取得成功。
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