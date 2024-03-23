周冠宇将因更换鼻翼而在墨尔本退到维修区发车

周冠宇，Kick Sauber C44
Mark Sutton / Motorsport Images
本场排位赛周冠宇遭遇挫折，Q1开始后第一个计时圈里，他恰好位于一堆赛车之间，对单圈时间造成很大影响。随后的第二个计时圈，他在6号弯动力单元突然动力下降，而最后一弯过后当他准备在直道上释放电能时，却没有反应。
第一阶段排位赛结束前，为晋级而努力的周冠宇已经在10号弯前提高了0.5秒，但出弯后他赛车左侧的鼻翼端板突然飞掉，而且下方的连接处锻炼，导致他突然在下一弯锁死。最终，中国小将以不到0.5秒的差距未能进入第二阶段，而且排在了19位参加排位赛车手的末尾。
“我在那一圈里没有任何失误，我当时的驾驶和我跑的其他每一圈都一样，”周冠宇解释说。“当我来到最后一个计时段，突然我锁死了，我丢失了压力。等到我过线，我看到左侧（鼻翼）不见了。我不知道这是怎么回事，因为一切都很正常。”
索伯为墨尔本的周末给两辆赛车配备了一款新鼻翼，但没有备用品。这意味着周冠宇无法在比赛里使用同相同规格的鼻翼，车队不得不为他换回之前两场比赛里使用的版本。这势必违反排位赛后的赛车封存规则，迫使中国小将只能退到维修区开始比赛。
周冠宇表示新鼻翼并没有给赛车注入更多性能，但有助于改善赛车的平衡。
“这并不是性能的提升，更多是改善连贯的平衡，”中国小将说。“整个周末它看起来还可以，能对中游集团争夺带来帮助。对我们来说，今年要跑出完美一圈并不容易，但老实说今天的速度是有的，不幸的是，它发生在周末最不好的时机。”
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