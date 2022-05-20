周冠宇将以2022赛季早期困难中吸取的经验促使自己进步

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自从在巴林的首秀中获得积分后，周冠宇在之后的四场比赛里无缘积分区，但其中两次以第11名完赛，距离前十名仅一步之遥。而在迈阿密，他在阿尔法·罗密欧赛车有明显竞争力的情况下，却因为赛车漏水而遭遇了本赛季第一次正赛退赛。而在那之前，中国小将连续进入排位赛Q2的纪录，在迈阿密周六因为前车妨碍了最后的飞驰圈而终止。

尽管如此，周冠宇认为赛季早期遇到困难对他也有好处，让他与车队一起学习后，为赛季中后期的挑战做好准备。

“首先我觉得开局挺不错，在自己的首秀上就取得了积分，是让我自己出乎意料的收获，”周冠宇表示。“我觉得自己在赛季前的准备工作做得挺充分，所以能立即展现自己在赛季初具备的速度。”

“不过第一场之后出现了一些起伏，遇到了更多的困难，包括在沙特因为被罚通过维修区而错失了积分，之后在澳大利亚也与积分擦肩而过。然后在迈阿密的排位赛中，因为遇到前车的阻挡，没法完成自己的飞驰圈，错过了进入Q2。虽然感觉赛季初遇到困难比较多，但我觉得总体上这是一个比较不错的开始。”

“不过赛季初遇到这些问题，肯定比赛季深入之后要好，可以早些吸取经验，让自己和团队在接下来的比赛里一起进步。赛季中期和赛季晚期是最重要的阶段，通过这几站比赛积累经验，肯定会有帮助。在纯速度方面，我觉得在正赛里是不错的，排位赛也有了明显的进步。从一开始慢队友不到1秒，到上一站在迈阿密只慢了0.15秒。虽然我错过了Q2，但感觉在排位赛速度方面一直有进步。这也是接下来要着重提高、集中精力改进的地方，希望在排位赛里不会再错失机会。”

阿尔法·罗密欧赛道工程总监谢维·普约拉在迈阿密赛后表示，周冠宇只要提高排位赛成绩的“可靠性”，就有更大的机会在周日进入积分区，因为他已经证明了自己的比赛技巧和超车能力。事实上，周冠宇本有机会在伊莫拉进入Q3，但红旗出现后下雨让他错过了机会。

另据中国小将透露，在迈阿密排位赛的第一阶段，他的原计划是做两个飞驰圈，但因为被临时抽到称重检查而耽误了时间。不过他已经从这些意外中吸取了经验。

“因为我现在缺乏经验，不会太多地（在策略方面）自己做主，而是按照事先定好的计划，执行（与队友）平等的策略，”周冠宇说道。“但是，当排位赛和比赛中有突发状况时， 就像上一场迈阿密的排位赛里，我很不幸地被要求在维修区进行称重，所以损失了几分钟时间。这让我原计划的两个飞行圈变成了一圈，而本来做两个飞行圈的时间就比较紧张。”

“所以今后在赛道状况越来越好的情况下，我们不会选择这么冒险的策略。这是需要积累经验后，才知道如何临场做决定。毕竟我现在只是刚刚开始，不会突然做一些策略的改变，这是一个需要通过时间积累学习的过程。”

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

力争中上游

阿尔法·罗密欧当前在制造商年度积分榜上排名第五。本周末到了巴塞罗那，瑞士车队与竞争对手一样，对C42赛车进行了重大升级，包括新的鼻翼和底板，希望维持在中游集团竞争中良好的发展势头，并且初步的风洞数据表明升级将有积极的效果。

对此周冠宇表示：“我们赛车肯定会有升级，但效果是否和预期一样，有待结果来验证。现在整个车队都在努力升级部件，我也知道很多车队、我们的对手都在升级。就看大家是否可以把升级用到极致。我认为每次升级都会有冒险，有可能会更好，有可能效果会不足，只能等周五练习时才能知道。当然每次升级总是想往更好更快的方向发展，不过还要与对手的升级做比较，取决于他们的圈速提高多少，而我们又在哪些方面进步了。”

前一场在迈阿密时，瓦尔特利·博塔斯在排位赛里成为红牛和法拉利之外最快的车手，不过阿尔法·罗密欧在比赛中的竞争力仍与梅赛德斯稍有差距。赛后普约拉认为迈凯伦、Alpine是当前最主要的竞争对手。

周冠宇补充道：“我们现在肯定属于中游集团，当然是否算得上中上游，要看与接近的竞争者相比每一站赛车的发挥如何，因为有些时候他们更快、有些时候我们更快；也要看我们的研发和他们的研发程度如何。目前来看，我们肯定处在中游水平，那么是中游偏上，还是偏下一点，要看我们赛车的潜能可以发挥出几分。”