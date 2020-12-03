周冠宇将与阿隆索一同参加F1阿布扎比测试

今年的阿布扎比测试确定只有一天时间，将于12月15日在亚斯码头赛道进行。届时今年担任雷诺车队试车手的周冠宇，将第一次驾驶现役F1赛车。他将同明年回归F1赛场的二届世界冠军阿隆索分享R.S.20赛车的测试时间。

本赛季F2还剩本周末在萨基尔赛道的最后一轮较量，周冠宇以一场胜利、一次杆位和另有4次登上领奖台纪录的成绩暂列年度第八。今年早些时候，他在布达佩斯、巴林和阿布扎比，驾驶两年前的R.S.18赛车完成了5天的测试。

自从今年年中宣布明年将代表雷诺再战F1之后，阿隆索就开始进行准备工作，除了模拟器驾驶之外，还在巴塞罗那和阿布扎比同样驾驶2018年赛车寻找感觉。

由于阿布扎比测试在原则上面向缺乏F1参赛经验的年轻车手，雷诺为阿隆索申请加入一度遭到竞争对手的反对。不过最终，国际汽联为其开了绿灯。

“我们想感谢国际汽联和F1接受我们的测试计划，它代表了我们对贯穿初级赛车运动的年轻车手的投入和对费尔南多个人致力于协助年轻车手成长的支持，”雷诺F1车队领队西里尔·阿比特波尔表示。

“冠宇从去年加入雷诺运动学院以来，已经感受到了作用。他工作刻苦，通过模拟器和测试项目为车队的表现做出了切实的贡献。

“对费尔南多来说，这会是他回归前的下一步。他不知疲倦地工作，确保他为2021赛季尽可能做好准备。他想做出全部的贡献——不只为车队，也为车迷和过去两年里他深深想念的这项运动。”

此前，法拉利已经确定由安东尼奥·弗奥科、罗伯特·施瓦茨曼在季前测试里出场。同时，昨天确定明年将代表哈斯比赛的米克·舒马赫也会驾驶VF-20赛车。此外，角田裕毅则会得到感受AlphaTauri赛车性能的机会。