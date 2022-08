周冠宇对F1车手在大问题上的团结印象深刻

周冠宇表示“很高兴看到”车手们团结在一起,包括在有争议的话题上,比如沙特阿拉伯大奖赛是否应该在附近的导弹袭击后举行。

他还表示银石撞车之后轰动的反应让他感到鼓舞,因为F1和他的同僚们都问候他的健康状况,这对他“意义重大”。

“这很棒,首先是F1,随后还有围场里的车手、赛事里的所有人,都问我是否还好。这意义重大。”

“这样的事情,没有人想看到,但平安脱险,我对迄今为止安全措施的发展感到非常高兴和满意。这都归功于光环在我的撞车中拯救。”

“我觉得F1真的是一个大团体和大家庭。我认为所有车手都能团结在一起。”

“像沙特这样的事情,我们试图团结在一起,我们试图帮助F1达到更好的境界。这对我作为一个新秀来说,非常惊讶和美好。”

“因为在过去几年里,看着他们,你只是看到很多车手互相争夺,他们从不说话。现在则发生了变化。”

Zhou Guanyu said he received a lot of support from his peers after his Silverstone crash.

Photo by: JEP / Motorsport Images