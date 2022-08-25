周冠宇对F1车手在大问题上的团结印象深刻

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周冠宇表示“很高兴看到”车手们团结在一起，包括在有争议的话题上，比如沙特阿拉伯大奖赛是否应该在附近的导弹袭击后举行。

他还表示银石撞车之后轰动的反应让他感到鼓舞，因为F1和他的同僚们都问候他的健康状况，这对他“意义重大”。

“这很棒，首先是F1，随后还有围场里的车手、赛事里的所有人，都问我是否还好。这意义重大。”

“这样的事情，没有人想看到，但平安脱险，我对迄今为止安全措施的发展感到非常高兴和满意。这都归功于光环在我的撞车中拯救。”

“我觉得F1真的是一个大团体和大家庭。我认为所有车手都能团结在一起。”

“像沙特这样的事情，我们试图团结在一起，我们试图帮助F1达到更好的境界。这对我作为一个新秀来说，非常惊讶和美好。”

“因为在过去几年里，看着他们，你只是看到很多车手互相争夺，他们从不说话。现在则发生了变化。”

Zhou Guanyu said he received a lot of support from his peers after his Silverstone crash. Photo by: JEP / Motorsport Images

周冠宇在获得2021年国际汽联F2年度第三名后，在2022赛季加入阿尔法罗密欧，取代了安东尼奥·吉奥维纳兹，与前梅赛德斯车手瓦尔特利·博塔斯搭档。

目前为止，他在F1中获得了5分。第一分是他在巴林赛季揭幕战上拿到，然后在加拿大大奖赛上获得第八名。

周冠宇对于见到其他车手如此友好感到“很惊讶”。他并补充说：“仍然有一些人可能不会互相交谈。”

“但总的来说，我们是一个团结的大集体，总是试图给人留下团结的印象，所以我们口径一致，而不是说‘我在这里’，而有人说‘我在这边’，持不通的立场。”

翻译/Holiday