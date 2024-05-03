周冠宇对2025年留在F1“足够踏实”，并以长合约作为目标

索伯在上月底宣布已经与尼科·霍肯博格签订多年合约，德国人不仅将在2025赛季回到他曾经短暂效力过一年的瑞士车队，而且预定了2026年奥迪接管索伯后的一个车手席位。这意味着明年欣威尔团队只剩下一个车手名额有待确定，而周冠宇和队友瓦尔特利·博塔斯的合同都将在本赛季结束后到期，俩人中最多只能有一人留下。

相比过去两年，本赛季索伯开局艰难，尤其是一系列的换胎问题让车队损失严重，前五场比赛过后还没有积分入账，最好成绩是周冠宇在巴林揭幕战中获得的第11名。就个人而言，今年是周冠宇在F1的第三个赛季，在迈阿密被问及下赛季的问题时，他透露自己正在“考虑多种选择”，包括索伯同样是“有可能的”。

“我始终试着把注意力集中在最合适的事情上，希望能拥有一个好的长期项目，让我有非常大的动力继续前进。我感觉足够踏实明年可以在发车区，”周冠宇说到，本周末他将在迈阿密迎来个人第50场F1正赛。

索伯当前正处于2026年变为奥迪厂商车队之前的过渡期，霍肯博格的任命被视为车队目标在2026年前提升竞争力的重要一步。而且，这位36岁的德国车手承认，他决定离开哈斯与奥迪F1项目CEO安德列亚斯·塞德尔有一定关系，因为2015年他为保时捷赢得勒芒24小时冠军时，当时负责车队运作的正是后者。

Zhou Guanyu, Kick Sauber C44, George Russell, Mercedes F1 W15 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

2024赛季车手市场本就因为刘易斯·汉密尔顿决定明年转投法拉利而异常活跃，而霍肯博格的转会早早确认，进一步加剧了整个市场。不过，周冠宇表示这不会影响他对余下赛季的个人安排。

“我觉得现在还很早。当然，对于我们车手来说，过去的几场比赛并不是一个轻松的过程。虽然有一位车手已经接手了未来几年的（索伯/奥迪）席位，但这不会改变我的做法，”中国车手说到。“我仍然会努力在赛道上倾尽全力，因为我想向人们展示，这就是为什么我有能力在未来做到这一点。这才是最重要的。”

他补充说：“对于明年，车手市场可能会有很大的变化，所以我们会探索每一个机会，并努力看看什么是对我和我的F1未来最有利的。”

周冠宇在2022年加入当时索伯运作的阿尔法·罗密欧车队后开始个人F1生涯。为了获得那个赛季仅剩的最后一个席位，他结束了与雷诺/Alpine学院的合作，而正是在法国制造商年轻车手项目的支持下，周冠宇在2021赛季F2获得年度第三，并且得到了首次在大奖赛周末出场的机会，以及多次测试旧款F1赛车。

由于埃斯特班·奥康和皮埃尔·加斯利与Alpine的合同都将在本赛季结束后到期，理论上恩斯顿基地下赛季的两个比赛席位都处于开放状态。近期广泛流传着周冠宇将在下赛季回到Alpine的传闻。

Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber, gets emotional on the grid after the race Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

尽管周冠宇没有透露是否与Alpine进行接触，但他表示双方保持着良好的关系。他说到：“我离开雷诺（Alpine），并不是我们闹翻了。我觉得当时的过程很顺利，只是因为那时只有一个席位，那就是索伯/阿尔法·罗密欧车队，所以他们让我走了。”

“我与（Alpine）学院解除合同是为了让我升入F1。我认为双方的关系还在。就机会而言，我认为是有的。但机会有多少？不确定。现在说还为时过早。当然，我在寻找最适合我的机会。”

两周之前F1时隔五年回到中国时，周冠宇作为这项运动历史上唯一参赛的中国车手，完成了自己的首个主场比赛。在2019年后第一次举办的中国大奖赛现场，“超级热情的”中国车迷营造的强烈氛围得到了围场大佬们的一致好评，一部分也归功于“周冠宇效应”。

当被问及他对F1在中国发展的影响是否体现了个人价值时，周冠宇坦言 “很荣幸 ”成为第一位在本土比赛的中国车手，并得到了所有车迷的支持。随后他也补充道：“我仍然需要在赛道上有所表现——我认为这是最重要的话题。”