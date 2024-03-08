周冠宇对吉达FP3撞墙感到意外，但主动承担责人

第三节练习只剩下17分钟左右时，周冠宇在经过快速的6号弯，尽管他的C44赛车没有蹭墙，但是突然失控打转，然后重重撞上8号弯。

这次事故导致他的赛车严重受损，索伯车队紧张地进行维修，终于赶在排位赛Q1不到2分钟时让中国小将驶上赛道。但是在轮胎温度不够的情况下，中国小将比计时圈归零晚了5秒过线，没能得到“压哨”进行飞驰圈的机会。

排位赛结束后，周冠宇谈起了第三节练习里的事故。“当然很沮丧。但我不会抱怨只差5秒（就能进行计时圈），因为我认为在吉达的排位赛中只差一圈并不会带来很大的不同，当然损失是在FP3里造成的，这有点令人失望。”

作为一条紧沿大海的街道赛道，吉达的大风时常给赛车造成微妙的影响。在对事故进行了初步分析后，周冠宇认为突然变大的风力可能改变了赛车的平衡，但他主动承担了责任。

“在6号弯对赛车失去控制是很不寻常的情况，这算是我的失误，我为此付出了代价。所以很遗憾，本周末的比赛会很艰难，”他补充说。

“我看了一下。首先，在仔细查看之前，我觉得很难准确理解，因为我没有碰到墙壁或任何东西，走的也是正常的赛车线。仔细查看了那一圈后，风有点变大了，这让我在走到之字弯的最后一个弯心、进入7号弯前有点失去平衡。当你在200公里/小时的情况下失控，老实说，很难救回来。”

当被问到他对这次事故是否完全没有预料时，周冠宇回答说：“是的，整个周末我在这一路段的表现是我们们两个人中较好的。我没感觉到巨大的限制。”

“当然，这种情况时有发生。如果发生在昨天，那么情况可能会完全不同。然而，是啊，这很难让人接受。现在，我们只能向前看。”

另一位索伯车手瓦尔特利·博塔斯以微弱的差距无缘晋级排位赛Q2，将从发车区的第16位开始比赛。而周冠宇在巴林以第11名完赛之后，本赛季的第二场比赛只能从最后发车。