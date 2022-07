周冠宇庆幸背靠背比赛，对参加奥地利大奖赛“没有顾虑”

虽然周冠宇在银石比赛刚开始就卷入了一场重大事故,但幸运的是他安然无恙,而且在医疗中心接受了观察之后,就回到围场观看了余下的英国大奖赛。那天晚些时候,中国小将在社交平台上除了向救援和支持他的人表示感谢之外,还表达了希望尽快回到赛车里。正值夏休期前倒数第二个背靠背,本周末的奥地利大奖赛满足了他的愿望。

“老实说,周日晚上我给所有工程师发了消息,询问他们我的座椅是不是没问题,我问了引擎的情况,因为那需要一些时间检查。对车手来说,座椅非常重要,到目前为止它很舒适,我不想做任何改变, 因为总是可能会不一样,哪怕他们试着做一个完全一样的,”周冠宇在红牛环说道。

“我很高兴有背靠背的比赛。如果之后是夏休期,那就很可怕了,你会不停想到事故,即使你尽力不去想,还是会出现。”

周冠宇表示他觉得周日当晚和第二天早上“有一点瘀伤,但一切都还好”。他补充说:“周日晚上我就回看了比赛,没觉得不舒服的感觉。所以我觉得我能自己消化,我很高兴有一天休息,然后第二天去检查了身体情况。对我来说,没有顾虑。显然有时候你要做些什么,需要一点心理上的帮助,但这次我觉得我不需要。”

周冠宇的事故,因皮埃尔·加斯利与乔治·拉塞尔发生碰擦而引起。梅赛德斯赛车失控后磕到阿尔法·罗密欧赛车的右后轮,致使其弹起后车顶砸地,随后又滑行、多次撞击后,最后落在了轮胎墙与铁丝网之间被撞出的空隙里。而由于驾驶舱与轮胎墙顶着,导致救援人员花了一些时间才将他救出。中国小将坦言,可能因为自己无法脱身的缘故,时间感觉很久。

回顾撞车发生后自己在赛车里的紧急反应,周冠宇说道:“赛车翻过来后,我立即从方向盘上把手松开,因为那样的事故很容易让你手骨折。当赛车在地上翻滚,我知道我会受到很多冲击,因为赛车还没有停下。我试着固定住自己,保持在尽可能安全的位置,等着最后一次撞击。”

“我把手往后挪,但是保持警惕。那样当最后一次撞击发生时,不会到处乱撞。当我停下来,我不知道我在哪里,因为我头朝下,之后我觉得有东西漏了下来,我不知道是从我身上,还是赛车里。我试着关闭引擎,因为当时引擎还开着。我知道如果起火了,要逃出去很难。 我关了引擎,然后就还好。”

当被问到他在赛车里想到什么时,周冠宇说:”老实说,我觉得你不会想太多。我没有想任何想法。我只知道我会继续,无论之后怎样,总有最后一次(撞击然后停下),我只是要保持警惕。”

“我没有伤痛,但(液体)滴在我左手上有点冷。我不知道是否是血,之后就没有感觉了。我更担心引擎是否会着火,因为那个位置,你真的卡在里面。即使我不知道自己在护墙和铁丝网之间卡得很深,但在赛道上,你只能等着赛车放下来后出来。”

Photo by: JEP / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race

阿尔法·罗密欧和国际汽联都将对此次事故进行调查,而且相信周冠宇赛车的防滚架结构在第一次撞击后不见所踪,将是深入研究的一个重要方向,以便理解其承受的撞击力度和撞击次数,以及是否起到了应有的作用。

周冠宇把自己的逃生归功于“光环”保护装置的功劳,而且他感觉第一次翻车后车顶着地时的冲击力超过了碰撞测试的标准。不过,他更关注的是自己被卡在护墙与铁丝网之间——第一时间感到现场查看情况的拉塞尔也认为F1需要从中吸取教训。

“我已经与车队沟通过,当我(赛车)第一次翻过来时的第一次撞击,车队仍然在调查。我认为第一次撞击比他们做安全测试所用的(力)更大,比我们预想的数字力度大好几倍。所以这可能带来了问题。”

“我更好奇未来我们能如何改进护墙,那么就不会有车手卡在中间了。他们会把它扩大还是收紧,留出一个更大的空间吗?我那个位置,如果起火的话,肯定是最糟糕的。”

阿尔法·罗密欧赛车在底朝天之后,因为惯性而一路高速滑行,而且穿过砂石区,撞上了轮胎墙。

这个过程中,虽然防滚架不见了,但以5级钛金属材料制成的“光环”确保了车手的头部没有撞击地面。

对于光环的作用,周冠宇表示:“不,我没觉得安全!我的意思是,我人都翻了过来。我不是很有信心,因为速度是那么快。后来我看到了(照片),现在我对光环的作用更有信心了。还好有光环。”

他还描述了自己头盔在事故中的受损情况。“头盔顶上都还好,只有后面地方有一点,后面不是非常坚固——那个地方坏了,涂装有点剐掉,但颜色还在,并不是你看不到头盔的结构了。”

Alfa Romeo C42 of Zhou Guanyu after his crash

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images