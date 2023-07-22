周冠宇对匈牙利Q2前景感到乐观
周冠宇表示阿尔法·罗密欧F1赛车的升级在亨格罗林的感觉比在银石时更好，但匈牙利大奖赛采取的新轮胎分配规则让排位赛的不确定因素很大。
周五在干地上进行的第二节练习里，周冠宇与队友瓦尔特利·博塔斯在没有使用软胎的情况下，双双进入了前十。
本周末是C43启用升级后的第二场比赛。两周之前，阿尔法·罗密欧在速度更快的银石明显挣扎，博塔斯更是直言升级效果没有达到预期。而本周末的亨格罗林被称为“没有围墙的摩纳哥”，因为直道较短，并且大部分都是中低速弯角，要求赛车有最大的下压力设定。
“我感觉赛车整合得更好了一点，”周五练习结束后，周冠宇向Motorsport.com谈到C43的升级效果。“当我们在赛车上用到新部件的时候总是会挣扎，很难立即找到正确的调校，因此需要比别人更多的时间。本周末到目前位置，我感觉良好。”
第一节练习受到大雨和红旗的严重影响，而实验性的轮胎分配规则——整个周末减少两套轮胎，排位赛Q1、Q2和Q3分别强制使用硬胎、中性胎和软胎——让车队不得不在练习里采取与常规比赛周末不同的方式。
法拉利车手查尔斯·莱克勒克在第二个练习阶段里占据头名，而积分榜领头羊、已经六连胜的马克斯·维斯塔潘根据红牛的测试安排，只处于第11位。而为了本周末特别的轮胎规则，阿尔法·罗密欧专门把周五的工作重点放在较硬配方的两款轮胎上。尽管不少赛车没有在周五展现真正的单圈速度，但在连续三场排位赛折戟Q1后，周冠宇对于排位赛进入Q2的前景感到乐观。
“在前十总比在前十五之外要好。考虑到只用了中性胎，我们肯定会期待进入Q2并取得好的位置。当然问题是硬胎的表现会如何，”中国小将表示。“就今天来看，我们比在银石时处于更好的位置。但是就Q1里赛车与硬胎的搭配来说，现在没有人知道答案。有些赛车用硬胎比用软胎更好，让我们拭目以待。对所有人都会是一次挑战。”
“新规则是你只能在进入Q3以后用软胎。对我们而言，近几场比赛我们非常挣扎，所以我认为最好还是把注意力放在我们将在Q1和Q2使用的轮胎上。如果我们进入了Q3，我相信无论如何用软胎会更容易，你的抓地力会更多。这可能是本周末轮胎分配的有趣之处。我们（在周五）想好好做一下测试。”
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