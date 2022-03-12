周冠宇完成2022季前测试，总里程数超过1500公里

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间，周冠宇以长距离模拟为主，没有用偏软的轮胎进行单圈速度的模拟。最后一个工作日，中国小将在上午阶段里首先坐进赛车，在继续用较硬的轮胎跑了十多圈后，他换上C3配方并做出1分35.136秒，冲上时间榜第一。

虽然很快这个标杆就被刷新，但是周冠宇此后换上更软的C4配方，跑出一圈1分33.959秒，再次登上榜首。虽然红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹在上午阶段接近过半时跑出了更快的1分33.105秒，并且一直保持到午休，而周冠宇也重新换上较硬的轮胎，但是个人时间保持在第二名。

这是周冠宇在巴林测试中做出的个人最快时间，也是阿尔法·罗密欧车队迄今为止在萨基尔赛道的标杆。同时，在收获了82圈后，他在第二轮测试的里程达到184、995公里。加上在巴塞罗那完成的523公里，他在个人新秀赛季之前，驾驶C42赛车累积达到1518公里。

AlphaTauri的皮埃尔·加斯利位列第三，在同样使用C4配方做出个人最快圈的情况下，相距中国车手0.9秒。昨天常规8小时里最快的法拉利车手卡洛斯·塞恩斯，在最后一天上午再次出场驾驶F1-75赛车，做出本阶段第四快的时间。

Alpine连续第二天为A522赛车换上粉色涂装，并且把测试工作交给两截世界冠军费尔南多·阿隆索。西班牙人完成54圈，排在同胞身后。而当丹尼尔·里卡多确认感染新冠病毒后，兰多·诺里斯连续第三天承担迈凯伦新车MCL36的驾驶工作。他在前四个小时里的最快时间与阿隆索仅有0.13秒之差，位列第六。

两位加拿大车手尼古拉斯·拉蒂菲和兰斯·斯特罗尔分列第七八位，之后是七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿，但是英国人只用到较硬的轮胎。

在得到特别同意之后，哈斯车队比其他车队早一个小时开始测试。凯文·马格努森继昨天之后，回到了VF-22赛车里。但是丹麦人在完成了34圈后不得不暂停，因为需要修复赛车水压不足问题。尽管他在距离上午时段结束两个小时之际回到赛道上，但只多跑了4圈，然后就一直没有出场。

相比于前一天赛道上状况不断引发了多面红旗，今天上午风平浪静，除了进入最后15分钟时，国际汽联为了对系统进行检测，发出红旗指示赛道上的赛车回到维修区。最后5分钟时，周冠宇与佩雷兹、加斯利和斯特罗尔一起加入了发车区起步练习，包括发车取消后多跑一个编队圈的重新发车程序。

不过此时，大多数车队都能顺利进行长距离的项目。除了周冠宇之外，加斯利、汉密尔顿、拉蒂菲、塞恩斯也都完成超出一场巴林大奖赛的里程数。其中法国人驾驶AT03累积了91圈。

对于大多数车队来说，在下周末2022赛季启动之前，只剩下最后4个小时的赛道时间来调整各自赛车。而哈斯将得到额外的两小时，从而补足其在周四因物资运输耽误损失的时间。