周冠宇坦言F1首秀前的网暴“有些伤人”

载入语音播放

今年，周冠宇从F2"毕业"后成为中国首位全职F1车手，在阿尔法·罗密欧车队与瓦尔特利·博塔斯搭档。不过，在个人F1首场比赛之前，周冠宇受到了大量批评和网络上的侮辱性言论，很多人质疑他到底适不适合这个席位，并给他贴上了付费车手的标签。

安东尼奥·吉奥维纳兹被周冠宇取代自己在阿尔法·罗密欧的席位后表示，F1在“金钱主宰一切”时就会“冷酷无情”。

周冠宇把在个人F1首秀巴林大奖赛上拿到的一个积分，视为回应这些批评的“最佳答案”，之后，他在加拿大以第八完赛并再次拿分。

“我证明了自己，改变了大部分人的看法，所以在这方面我很高兴，”周冠宇在夏休前的一次采访中这样告诉Motorsport.com，“那些内容很伤人。当你实现了自己的梦想，我在F2拿到了前三，取得了足够的超级驾照积分。人们并没有真的一路关注你而又说那样的话，从我的角度来看是比较伤人的。”

被问及是不是表示网上的评论让他痛苦，周冠宇回到道：“是的，这些日子大家经常上网，频繁使用社交媒体。当这一切发生时，我很惊讶有那么多人抛出歧视性评论或者说那样的话。你还是有一些自己的支持者在。不过很多人并不关注F2或者初级赛事，他们只关注F1，看看你是谁，来自中国，（然后说）这就是你得到席位的唯一理由，不管怎么样。”

“这有些伤人，因为当你有一个梦想并且最终实现了，你希望得到的是大家的祝贺，而不是发给你那些信息，想把你打倒。不过，我不会因为看到这些评论或者因为有人朝我丢不好的言论就被打倒。我能做的最佳回应就是在赛道上尽一切努力。我想我们已经证明了这点。现在我非常高兴。”

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Antonin Vincent / DPPI

周冠宇表示他看到现在来自车迷的信息内容已经发生了变化，其中一些人事实上通过社交媒体为自己在周冠宇首秀前说的话向他道歉。

“社交媒体很好，它为每项运动、每一个人提供了向没有机会近距离接触自己的人展示个人性格的可能性，”周冠宇说，“不过，然后也有不好的方面，就是人们可以毫无理由地朝你丢一些不好的东西。不过我想总的来说，我在这方面应对地还不错。“

“这和我签合同的时候想象的不一样。当你在F2的时候，每个人都希望你得到F1的席位。2021年，大家都希望我在Alpine拿到一个席位。半年发生了这些变化我觉得相当奇怪，只是因为你得到了（席位）。这对任何人来说都很正常。”

在眼下的车手市场变动中，周冠宇正全力关注保住自己2023年在阿尔法·罗密欧的席位，计划将于夏休结束后在斯帕进行商谈。