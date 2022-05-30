周冠宇坦言摩纳哥救车瞬间“相当吓人”

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排位赛Q1最后阶段的红旗过后，周冠宇因为没来得及赶上做最后一个飞驰圈，排名维持在最后一位，只能从发车区的末位开始自己的第一场摩纳哥大奖赛。第一批赛车进站之后，他曾经上升到第14位。

米克·舒马赫发生事故导致的红旗之后，周冠宇下滑到第16位，但是紧追AlphaTauri的角田裕毅并试图超越。第49圈，中国小将在隧道里接近对手后，尝试在出隧道后移动到左侧来争夺之字弯的内线，但是他的阿尔法·罗密欧赛车突然扭动之后打滑。

不过，周冠宇惊人地救下赛车，避免了与角田相撞，也躲开了护墙，尽管他直接切过了弯角。逃过一劫的阿尔法·罗密欧车手立即在无线电里对车队打趣说：“那个之后我需要一条新裤子。”

赛后，周冠宇在接受采访时解释说，当时他觉得有机会超过AlphaTauri赛车，但没想到赛道的左侧仍有积水。

“内线非常湿滑，你无法得到太多滑溜，”周冠宇向Motorsport.com表示。“那可能是最接近角田的几圈之一。所以我必然必须在最后一刻潜入内线。不幸的是，他有点试着保护内线，而当时我试图躲开，结果轧到了一滩水。那时重要的就是把赛车留在赛道上。”

这次意外之后，周冠宇遵照规则让过了角田，但也因为赛车尾部没有找回抓地力，让他被身后的威廉姆斯车手尼古拉斯·拉蒂菲超过。但是他并不在意，因为至少他“尝试了去争抢一个位置”。

当被提醒说救车的工作非常帅气时，周冠宇回答说：“在驾驶舱里并不帅，当时相当吓人，一个很不安的瞬间。但是能回看一下就好了。”

事实上，在回看过自己的动作之后，周冠宇坦言那可能是他个人职业生涯迄今为止的最佳救车。

这是周冠宇第一次在摩纳哥街道上驾驶F1赛车。此前他在F2时期，登上过领奖台，并且取得过回合的胜利。虽然第一次蒙特卡洛作战的结果并不理想，但阿尔法·罗密欧新秀觉得积极的在于，上周日各种复杂状况下积累的经验，有助于他去其他赛道上雨天比赛。

“那有很大不同，”谈起F1赛车与F2赛车在摩纳哥的驾驶感觉时，周冠宇表示。“你具有的速度，特别在所有的高速弯里，以及赛车有多么敏感，你真的需要经验和信心。”

“那方面有点不足，但显然我们不应该从最后一位发车，仅仅是因为昨天出现的红旗而且没有时间来做飞驰圈。这是场艰苦的比赛，我认为这是最艰苦的比赛之一，但我们经历了所有不同的条件。我觉得在经历过摩纳哥之后，在普通赛道上雨战的话会好一点。”