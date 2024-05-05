周冠宇在迈阿密排位赛后避免严重处罚

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
虽然周冠宇在冲刺赛中以第11名完赛无缘积分，但将梅赛德斯的乔治·拉塞尔牢牢挡在身后的表现，让他对排位赛抱有期待。
然而，考虑到大奖赛排位赛的竞争比周五下午的冲刺赛排位赛更为激烈，Q1开始时维修区通道内车流密集，所有车队试图占据最好的赛道位置。周冠宇驶出车库后正好挤在“邻居”丹尼尔·里卡多的车头之前，这次事件引起了赛会干事的注意，为此在排位赛后传唤了中国车手。
经过查看视频录像和听取当事人双方的口述，赛会干事小组确认“24 号赛车有一小部分在快车道内，但最终不得不停下来等待其他赛车通过后再进入快车道。赛事总监曾口头指示所有车队经理，确保当赛车静止不动，车手试图进入快车道时，他们必须等到静止队伍中的最后一辆赛车通过后才能进入快车道。”
“我们清楚地看到24号赛车没有遵守这一指示，而是指示车手并在3号赛车前面。我们因此该车队发出警告，要求他们今后遵守赛季总监的指示。”
Q1阶段里，周冠宇还涉及了另一项违规，赶路心切的他在即将驶过维修区出口尽头时，车头左侧越过了纵向的白线。对此，赛会干事开出了驾驶方面的“训斥”罚单——他在本赛季第一次受到训斥。
处罚决定书中写到：“赛会干事对这一违规行为的标准处罚是 ‘训斥（驾驶）’。我们认为这次违规行为并不危险，因为它就在维修区出口线的尽头，而且附近也没有其他车辆。”
尽管赛会干事做出了这两项处罚决定，周冠宇在12个月内的驾照分扣分仍然维持2分，即去年匈牙利大奖赛中引发了与里卡多的相撞。
不过，这两起事件也成为周冠宇在迈阿密排位赛Q1里艰难局面的缩影。最后阶段多辆赛车在赛道上为进入Q2努力，造成了气流上的干扰。并且，当索伯车手开始最后一个计时圈时，还在一号弯里与奥斯卡·皮亚斯特雷的迈凯伦赛车并排，使得他没能找到最好的节奏，在本阶段排在最后一位。
“冲刺赛对我来说很不顺利：第17位发车意味着我被困在了DRS队列中，很难超车，但我们成功地利用了其他人的失误。不过，与本周末开始时相比，我们在比赛速度方面取得了很好的进步，”周冠宇在周六结束后表示。
“不幸的是，今天下午的排位赛比我们希望的提前结束，让我在明天的比赛中排在了后面。在很多赛车试图保护自己位置的情况下，我没能完成最后一圈，甚至不得不与奥斯卡（皮亚斯特雷）并排进入一号弯，这让我损失了宝贵的时间。如果我们最后一圈顺利完成，也许就有机会进入Q2。虽然单圈速度不理想，但车队将继续努力，我相信我们的比赛速度会让我们在比赛中追上一些位置，希望车迷们能看到一些精彩的超车。”
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