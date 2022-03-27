周冠宇：在澳大利亚前要“首先解决”防熄火模式问题
周冠宇在沙特阿拉伯大奖赛后表示，他相信自己原本有机会争取积分，而解决阿尔法·罗密欧赛车自动进入防熄火模式问题将是澳大利亚大奖赛前的工作重点。
迈凯伦车手丹尼尔·里卡多相撞，他不得不偏离赛道，但同时他的赛车切入了防熄火模式，导致他短暂地失去速度后落到了队尾。
中国小将立即展开追击，而经历了安全车和虚拟安全车带来的混乱后，以及尾声阶段其他车手的事故后，他最终以第11名完赛。
“我认为我们的起步是不错的，”赛后，周冠宇向Motorsport.com表示。“当然，丹尼尔的起步更好，我们在1号弯里挤在一起，我不得不跑出赛道来避免碰撞，但我们仍旧相碰了，之后就进入了防熄火模式。”
“这肯定是我们要为下场比赛首先解决的问题，因为在比赛速度方面，我们仍然挺快。我们有机会争取积分，但因为那个问题，之后又有通过维修区处罚，那限制了我们的机会。”
一周前在巴林，周冠宇与博塔斯都在启动时遇到了离合器相关的设置问题。此后，当中国车手通过一号弯时，赛车突然切入防熄火模式，但在他快速重启系统后又能正常运转。本周末的比赛之前，他认为车队已经把系统设置问题解决了。
如今同样的问题又一次发生，周冠宇认为不能在两周后的澳大利亚大奖赛里再重蹈覆辙，尽管他现在无法确定是否存在离合器与防熄火模式两个问题。
“今天启动的瞬间，我觉得对于我的（在F1）第二次发车来说不算太差，”周冠宇对Motorsport.com解释说。“我们没有掉很多（位置），只掉了一个给丹尼尔。除此之外，我不确定。我认为防熄火模式（的启动）肯定对发车没有帮助。因为这与离合器有关，肯定影响了与离合器释放速度有关的所有方面。让我们看看澳大利亚，但这是我们需要修复的问题。”
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Lando Norris, McLaren MCL36, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Alex Albon, Williams FW44
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
比赛上半段的安全车出动前，周冠宇已经追到了第12位。此时，另一辆阿尔法·罗密欧C42赛车中的瓦尔特利·博塔斯位于第七名，正在同Alpine赛车较量。
周冠宇进站时，原本应该接受先前与亚历山大·阿尔本争夺时离开赛道获益而受到的5秒处罚，但在执行中出了错，提前为他换上了硬胎。因此，他被罚通过维修区，而且又落到了赛道上的最后一位。
“因为这样，我感觉有点失望，因为我认为有机会取得可能更高的名次，”中国车手表示。“即使有发车时的问题，没有通过维修区，我们会在前十名。”
“这个周末在我这边肯定有很多积极的地方。我成功达到了速度，解决了一些我们在巴林遇到的问题。所以这些是好事。但我们最大的问题还在那里，那是这场比赛之后的重中之重。”