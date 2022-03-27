周冠宇：在澳大利亚前要“首先解决”防熄火模式问题

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迈凯伦车手丹尼尔·里卡多相撞，他不得不偏离赛道，但同时他的赛车切入了防熄火模式，导致他短暂地失去速度后落到了队尾。

中国小将立即展开追击，而经历了安全车和虚拟安全车带来的混乱后，以及尾声阶段其他车手的事故后，他最终以第11名完赛。

“我认为我们的起步是不错的，”赛后，周冠宇向Motorsport.com表示。“当然，丹尼尔的起步更好，我们在1号弯里挤在一起，我不得不跑出赛道来避免碰撞，但我们仍旧相碰了，之后就进入了防熄火模式。”

“这肯定是我们要为下场比赛首先解决的问题，因为在比赛速度方面，我们仍然挺快。我们有机会争取积分，但因为那个问题，之后又有通过维修区处罚，那限制了我们的机会。”

一周前在巴林，周冠宇与博塔斯都在启动时遇到了离合器相关的设置问题。此后，当中国车手通过一号弯时，赛车突然切入防熄火模式，但在他快速重启系统后又能正常运转。本周末的比赛之前，他认为车队已经把系统设置问题解决了。

如今同样的问题又一次发生，周冠宇认为不能在两周后的澳大利亚大奖赛里再重蹈覆辙，尽管他现在无法确定是否存在离合器与防熄火模式两个问题。

“今天启动的瞬间，我觉得对于我的（在F1）第二次发车来说不算太差，”周冠宇对Motorsport.com解释说。“我们没有掉很多（位置），只掉了一个给丹尼尔。除此之外，我不确定。我认为防熄火模式（的启动）肯定对发车没有帮助。因为这与离合器有关，肯定影响了与离合器释放速度有关的所有方面。让我们看看澳大利亚，但这是我们需要修复的问题。”

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Lando Norris, McLaren MCL36, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

比赛上半段的安全车出动前，周冠宇已经追到了第12位。此时，另一辆阿尔法·罗密欧C42赛车中的瓦尔特利·博塔斯位于第七名，正在同Alpine赛车较量。

周冠宇进站时，原本应该接受先前与亚历山大·阿尔本争夺时离开赛道获益而受到的5秒处罚，但在执行中出了错，提前为他换上了硬胎。因此，他被罚通过维修区，而且又落到了赛道上的最后一位。

“因为这样，我感觉有点失望，因为我认为有机会取得可能更高的名次，”中国车手表示。“即使有发车时的问题，没有通过维修区，我们会在前十名。”

“这个周末在我这边肯定有很多积极的地方。我成功达到了速度，解决了一些我们在巴林遇到的问题。所以这些是好事。但我们最大的问题还在那里，那是这场比赛之后的重中之重。”