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Formula 1 新闻

周冠宇：在加拿大得分使阿尔法·罗密欧对未来更有信心

中国F1车手周冠宇相信蒙特利尔周末良好的成绩，显示了阿尔法·罗密欧赛车逐渐克服赛季初的弱点，让他对本周末的英国大奖赛更有信心。

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周冠宇：在加拿大得分使阿尔法·罗密欧对未来更有信心
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周冠宇在加拿大大奖赛中以第九名完赛，并且在Alpine车手费尔南多·阿隆索受罚后递补获得第八名。这创造了他今年参加F1之后最好的个人成绩。

阿尔法·罗密欧C42赛车在蒙特利尔的周末里延续了赛季开始之后出色的性能水平。而周冠宇在经历了几次机械故障导致的退赛之后，近期个人良好的状态终于在吉尔·维尔纽夫赛道开花结果。

在度过了一个周末的休整之后，F1将在本周末在银石比赛。周冠宇2019年在这条赛道收获了F2第一个杆位，并在去年的周日主赛里赢下重要的胜利。对于这条他熟悉的赛道，中国小将希望坦言在加拿大取得的成绩助长了他的信心。

“我喜欢银石，这是我在F2比赛时期钟爱的赛道之一，去年我在那里获得了胜利，”周冠宇在离开蒙特利尔之前表示。“所以（银石）有很好的回忆，而且这是我了解的赛道，可以在（周五）练习阶段开始时与有经验的车手们处在同一起跑线上。这个周末（加拿大大奖赛获得积分）之后，有助于我们达到更好的状态。”

“尽管如此，中游竞争非常激烈，所以我们必须努力工作。我们的赛车看起来在目前各种类型赛道上都能有良好的表现。本周末（加拿大）的赛道有高路肩，但赛车也运转良好，而这之前是我们比较弱的地方之一。所以我对此非常高兴，拿到积分使得我们对未来更有信心。能在银石取得什么成绩，让我们拭目以待。”

Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, and Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team, talk on the grid

Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, and Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team, talk on the grid

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

虽然加拿大之前的多场比赛，周冠宇因为赛车的机械故障而退赛，但没有阻碍他不断达到更好的状态。在阿塞拜疆和加拿大的背靠背作战里，他连续两场排位赛击败了更有经验的队友瓦尔特利·博塔斯，而且在第一次前往蒙特利尔的情况下，首次闯入排位赛Q3。

加拿大的比赛中，采用一停策略的博塔斯凭借对他有利的安全车，获得了第七名。加上周冠宇获得的4分，阿尔法·罗密欧从北美带回了10个积分，也是2022赛季开始以来最好的比赛结果。

在周冠宇看来，与博塔斯的默契合作，是帮助阿尔法·罗密欧车队在中游集团竞争中巩固良好势头的主要原因。

“显然瓦尔特利很好，以他那么多经验，不止回答我可能向他提出的问题，有时候他也问我‘你觉得如何？你想了解更多吗？’“近期周冠宇作客F1官方播客节目《Beyond The Grid》时表示。“我记得非常清楚，在巴林（比赛开始）维修区开放前10分钟，他问我有什么感觉，因为他知道我对首秀多么紧张。从那时候起我们就合作得非常好，”

“同样好的地方是，我们有相似的驾驶风格，所以对赛车的反馈，我们都能对上。这对车队的赛车研发方向非常有用。到目前为止都非常好，我们始终试着充分发挥出所有的潜力。”

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