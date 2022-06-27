周冠宇：在加拿大得分使阿尔法·罗密欧对未来更有信心

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周冠宇在加拿大大奖赛中以第九名完赛，并且在Alpine车手费尔南多·阿隆索受罚后递补获得第八名。这创造了他今年参加F1之后最好的个人成绩。

阿尔法·罗密欧C42赛车在蒙特利尔的周末里延续了赛季开始之后出色的性能水平。而周冠宇在经历了几次机械故障导致的退赛之后，近期个人良好的状态终于在吉尔·维尔纽夫赛道开花结果。

在度过了一个周末的休整之后，F1将在本周末在银石比赛。周冠宇2019年在这条赛道收获了F2第一个杆位，并在去年的周日主赛里赢下重要的胜利。对于这条他熟悉的赛道，中国小将希望坦言在加拿大取得的成绩助长了他的信心。

“我喜欢银石，这是我在F2比赛时期钟爱的赛道之一，去年我在那里获得了胜利，”周冠宇在离开蒙特利尔之前表示。“所以（银石）有很好的回忆，而且这是我了解的赛道，可以在（周五）练习阶段开始时与有经验的车手们处在同一起跑线上。这个周末（加拿大大奖赛获得积分）之后，有助于我们达到更好的状态。”

“尽管如此，中游竞争非常激烈，所以我们必须努力工作。我们的赛车看起来在目前各种类型赛道上都能有良好的表现。本周末（加拿大）的赛道有高路肩，但赛车也运转良好，而这之前是我们比较弱的地方之一。所以我对此非常高兴，拿到积分使得我们对未来更有信心。能在银石取得什么成绩，让我们拭目以待。”

Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, and Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team, talk on the grid Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

虽然加拿大之前的多场比赛，周冠宇因为赛车的机械故障而退赛，但没有阻碍他不断达到更好的状态。在阿塞拜疆和加拿大的背靠背作战里，他连续两场排位赛击败了更有经验的队友瓦尔特利·博塔斯，而且在第一次前往蒙特利尔的情况下，首次闯入排位赛Q3。

加拿大的比赛中，采用一停策略的博塔斯凭借对他有利的安全车，获得了第七名。加上周冠宇获得的4分，阿尔法·罗密欧从北美带回了10个积分，也是2022赛季开始以来最好的比赛结果。

在周冠宇看来，与博塔斯的默契合作，是帮助阿尔法·罗密欧车队在中游集团竞争中巩固良好势头的主要原因。

“显然瓦尔特利很好，以他那么多经验，不止回答我可能向他提出的问题，有时候他也问我‘你觉得如何？你想了解更多吗？’“近期周冠宇作客F1官方播客节目《Beyond The Grid》时表示。“我记得非常清楚，在巴林（比赛开始）维修区开放前10分钟，他问我有什么感觉，因为他知道我对首秀多么紧张。从那时候起我们就合作得非常好，”

“同样好的地方是，我们有相似的驾驶风格，所以对赛车的反馈，我们都能对上。这对车队的赛车研发方向非常有用。到目前为止都非常好，我们始终试着充分发挥出所有的潜力。”