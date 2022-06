周冠宇：在加拿大得分使阿尔法·罗密欧对未来更有信心

周冠宇在加拿大大奖赛中以第九名完赛,并且在Alpine车手费尔南多·阿隆索受罚后递补获得第八名。这创造了他今年参加F1之后最好的个人成绩。

阿尔法·罗密欧C42赛车在蒙特利尔的周末里延续了赛季开始之后出色的性能水平。而周冠宇在经历了几次机械故障导致的退赛之后,近期个人良好的状态终于在吉尔·维尔纽夫赛道开花结果。

在度过了一个周末的休整之后,F1将在本周末在银石比赛。周冠宇2019年在这条赛道收获了F2第一个杆位,并在去年的周日主赛里赢下重要的胜利。对于这条他熟悉的赛道,中国小将希望坦言在加拿大取得的成绩助长了他的信心。

“我喜欢银石,这是我在F2比赛时期钟爱的赛道之一,去年我在那里获得了胜利,”周冠宇在离开蒙特利尔之前表示。“所以(银石)有很好的回忆,而且这是我了解的赛道,可以在(周五)练习阶段开始时与有经验的车手们处在同一起跑线上。这个周末(加拿大大奖赛获得积分)之后,有助于我们达到更好的状态。”

“尽管如此,中游竞争非常激烈,所以我们必须努力工作。我们的赛车看起来在目前各种类型赛道上都能有良好的表现。本周末(加拿大)的赛道有高路肩,但赛车也运转良好,而这之前是我们比较弱的地方之一。所以我对此非常高兴,拿到积分使得我们对未来更有信心。能在银石取得什么成绩,让我们拭目以待。”

Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, and Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team, talk on the grid

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images