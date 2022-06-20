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首次前往吉尔·维尔纽夫赛道比赛的周冠宇，在雨地上进行的排位赛里，第一次进入Q3。昨天的正赛在晴朗的天气下进行，从第十位发车的阿尔法·罗密欧新秀从一开场就始终处在积分区里。

此前四场比赛里，周冠宇三次在赛车有能力争夺积分的情况下遭受可靠性问题的打击，特别在阿塞拜疆时，他第一次排位高于队友瓦尔特利·博塔斯，并且在退赛之前更有希望代表瑞士车队冲击积分。

不过在蒙特利尔，他度过了一个顺利的周末，也在赛道上以第九名完赛。这个结果创造了他参加F1以来的个人最佳成绩，也是自揭幕战在巴林首秀得分之后，他第二次获得锦标赛积分。随后，当Alpine车手费尔南多·阿隆索在赛后被裁定“防守中多次改变方向”，因而被罚时5秒后，与西班牙人相差2秒的周冠宇递进到第八名。

周冠宇认为正是在巴库打下的重要基础，让他能够在背靠背的加拿大周末里开了一个好头，而本周末成功收获积分为他迎接余下赛季注入了信心。

“我认为在巴库，我取得了很大的进步，”中国小将向Motorsport.com表示。“本周末从一开始 ，我们保持了那股势头。这非常好，我认为我们的工作方式是很好的模式。”

“作为一个团队，我们有很好的综合实力。如果没有可靠性问题，我们本来可以取得很多积分。现在终于拿到积分——当我终于能够完成比赛，晚了四场比赛（拿到积分），我只是超级高兴：首先我们终于完赛了，而且在积分区处于很好的位置。这显示了很好的潜力。”

遗憾错过更高排名

周冠宇在开场后的第4圈超过了丹尼尔·里卡多后升至第九。第19圈，他在第二次虚拟安全车下进站之后，落到了没有换胎并且以硬胎做超晚一停策略的阿斯顿·马丁车手兰斯·斯特罗尔身后。虽然阿尔法·罗密欧赛车速度更快，而且差距在0.3秒以内，但最高速度不足让他被挡了28圈，直到主场作战的加拿大车手进行自己的唯一一次进站。

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

此后，AlphaTauri的角田裕毅在比赛尾声阶段引发了安全车，周冠宇趁机第二次换胎。回到赛道后，他面对另一辆阿斯顿·马丁赛车里策略不同、轮胎更旧的塞巴斯蒂安·维特尔，做出了干净的超越，让他再次升到第九名。此后，他跟上了只做了一次进站的队友博塔斯，俩人相差1.7秒。

因此，周冠宇在对拿到积分感到满意之余，也对因为遭遇斯特罗尔的阻击而未能更进一步感到遗憾。

“那非常紧张，（在斯特罗尔身后）非常沮丧，因为我们第一次进站后，我们情况相当不错，我们觉得可能利用轮胎优势，我们可以轻松超过去，但并不是那样。”他说道。“当赛车之间的性能十分接近时，很难超过去，而且他们在直道末端非常强，我没有足够势头来超车。”

“不幸的是最后阶段出现了安全车，但我们做了正确的决定，放弃了赛道上1-2个位置，但可以用新轮胎来做最后的攻击。”

”我觉得那次超车不错，在一号弯的外线我差一点跑出赛道，但我完成了超越，我觉得那非常关键。之后我试着保持速度，跟在瓦尔特利身后，试着攻击Alpine赛车。”

为剩余赛季建立好势头

在加拿大最终获得第八名后，周冠宇个人积分达到5分，超过了分别积3分的斯特罗尔和亚历山大·阿尔本。而纵观整个周末，他连续第二场排位赛击败了经验丰富的队友，而且是在微妙的雨地，同时第一次作战的赛道上。

“我肯定想多拿点积分，因为我被挡在兰斯身后很久，我们缺少一点尾速。”他对Motorsport.com说道。“但我非常高兴，这是迄今为止我在F1的最好成绩。另一方面，整个周末我们非常强势、干净，比赛速度很好，只是因为陷在车阵里没有发挥出来。”

“除此之外，本周末我们所有事情都做对了，我从来没想过我会在我完全陌生的赛道上取得最好的成绩。这说明了我们作为一个团队多么具有潜力。自巴林之后，第一次两辆赛车都进入了前十，为接下来的锦标赛积累了很好的势头。”

Fans of Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images