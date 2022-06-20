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Formula 1 / Canadian GP 新闻

周冠宇在加拿大实现F1生涯最佳成绩，遗憾错过高于第八名机会

在加拿大大奖赛上获得第八名的周冠宇表示，在巴库的“很大进步”为他在蒙特利尔完成本赛季第二次积分完赛打下基础，同时将为今后的比赛积累了良好的势头

周冠宇在加拿大实现F1生涯最佳成绩，遗憾错过高于第八名机会
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首次前往吉尔·维尔纽夫赛道比赛的周冠宇，在雨地上进行的排位赛里，第一次进入Q3。昨天的正赛在晴朗的天气下进行，从第十位发车的阿尔法·罗密欧新秀从一开场就始终处在积分区里。

此前四场比赛里，周冠宇三次在赛车有能力争夺积分的情况下遭受可靠性问题的打击，特别在阿塞拜疆时，他第一次排位高于队友瓦尔特利·博塔斯，并且在退赛之前更有希望代表瑞士车队冲击积分。

不过在蒙特利尔，他度过了一个顺利的周末，也在赛道上以第九名完赛。这个结果创造了他参加F1以来的个人最佳成绩，也是自揭幕战在巴林首秀得分之后，他第二次获得锦标赛积分。随后，当Alpine车手费尔南多·阿隆索在赛后被裁定“防守中多次改变方向”，因而被罚时5秒后，与西班牙人相差2秒的周冠宇递进到第八名。

周冠宇认为正是在巴库打下的重要基础，让他能够在背靠背的加拿大周末里开了一个好头，而本周末成功收获积分为他迎接余下赛季注入了信心。

“我认为在巴库，我取得了很大的进步，”中国小将向Motorsport.com表示。“本周末从一开始 ，我们保持了那股势头。这非常好，我认为我们的工作方式是很好的模式。”

“作为一个团队，我们有很好的综合实力。如果没有可靠性问题，我们本来可以取得很多积分。现在终于拿到积分——当我终于能够完成比赛，晚了四场比赛（拿到积分），我只是超级高兴：首先我们终于完赛了，而且在积分区处于很好的位置。这显示了很好的潜力。” 

遗憾错过更高排名

周冠宇在开场后的第4圈超过了丹尼尔·里卡多后升至第九。第19圈，他在第二次虚拟安全车下进站之后，落到了没有换胎并且以硬胎做超晚一停策略的阿斯顿·马丁车手兰斯·斯特罗尔身后。虽然阿尔法·罗密欧赛车速度更快，而且差距在0.3秒以内，但最高速度不足让他被挡了28圈，直到主场作战的加拿大车手进行自己的唯一一次进站。

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

此后，AlphaTauri的角田裕毅在比赛尾声阶段引发了安全车，周冠宇趁机第二次换胎。回到赛道后，他面对另一辆阿斯顿·马丁赛车里策略不同、轮胎更旧的塞巴斯蒂安·维特尔，做出了干净的超越，让他再次升到第九名。此后，他跟上了只做了一次进站的队友博塔斯，俩人相差1.7秒。

因此，周冠宇在对拿到积分感到满意之余，也对因为遭遇斯特罗尔的阻击而未能更进一步感到遗憾。

“那非常紧张，（在斯特罗尔身后）非常沮丧，因为我们第一次进站后，我们情况相当不错，我们觉得可能利用轮胎优势，我们可以轻松超过去，但并不是那样。”他说道。“当赛车之间的性能十分接近时，很难超过去，而且他们在直道末端非常强，我没有足够势头来超车。”

“不幸的是最后阶段出现了安全车，但我们做了正确的决定，放弃了赛道上1-2个位置，但可以用新轮胎来做最后的攻击。”

”我觉得那次超车不错，在一号弯的外线我差一点跑出赛道，但我完成了超越，我觉得那非常关键。之后我试着保持速度，跟在瓦尔特利身后，试着攻击Alpine赛车。”

为剩余赛季建立好势头

在加拿大最终获得第八名后，周冠宇个人积分达到5分，超过了分别积3分的斯特罗尔和亚历山大·阿尔本。而纵观整个周末，他连续第二场排位赛击败了经验丰富的队友，而且是在微妙的雨地，同时第一次作战的赛道上。

“我肯定想多拿点积分，因为我被挡在兰斯身后很久，我们缺少一点尾速。”他对Motorsport.com说道。“但我非常高兴，这是迄今为止我在F1的最好成绩。另一方面，整个周末我们非常强势、干净，比赛速度很好，只是因为陷在车阵里没有发挥出来。”

“除此之外，本周末我们所有事情都做对了，我从来没想过我会在我完全陌生的赛道上取得最好的成绩。这说明了我们作为一个团队多么具有潜力。自巴林之后，第一次两辆赛车都进入了前十，为接下来的锦标赛积累了很好的势头。”

Fans of Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team

Fans of Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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