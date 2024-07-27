周冠宇因车队“不够准确的“信息在比利时排位赛后受罚

本场排位赛没有下雨，但赛道湿滑，而周冠宇在排位赛第一节结束时位于第20位。然而，因为在尾声阶段涉嫌挡在了做飞驰圈的马克斯·维斯塔潘身前，中国小将受到了赛会干事的调查。

事发时，周冠宇完成了前一个飞驰圈后正在进站圈，在经过17号弯Blanchimont时，工程师告知他“维斯塔潘在身后”，但没有明确红牛车手是否在计时圈以及距离。与此同时，赛道边出现蓝旗，而荷兰人飞速地从赛道右侧超过索伯赛车。随后，周冠宇在通过最后一弯后进入维修区。

赛会干事听取了周冠宇、维斯塔潘、车队代表的证词，在检查了位置/抢险点的系统数据、视频、遥测数据、车队无线电及车内视频一系列证据，确认“在通过17号弯时，当1号赛车接近，24号赛车留在赛车线上，尽管没有以全比赛速度行驶。1号赛车不得不在经过24号赛车前短暂地松开油门。”

“赛会干事承认车队告诉了车手1号赛车在他身后，但给到的信息不够准确。但是，车手有责任不对其他车手造成不必要的妨碍。赛会干事认定24号赛车确实不必要地妨碍了1号赛车，因此对其处以标准处罚。”

不过，由于RB车队的角田裕毅更换了整套动力单元，将从发车区最后开始比赛。周冠宇仍将在周日排在发车区第19位。