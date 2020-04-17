周冠宇回归F1虚拟大奖赛，迎战七位F1车手

F1官方发起的虚拟大奖赛将在本周日继续举行，填补现实世界里中国大奖赛延期的空缺。

莱克勒克、亚历山大·阿尔本、兰多·诺里斯、乔治·拉塞尔、尼古拉斯·拉蒂菲、安东尼奥·吉奥维纳兹继参加了以虚拟的阿尔伯特公园为赛道的虚拟大奖赛，将在虚拟中国大奖赛里继续比赛。而卡洛斯·塞恩斯也确定加入，使得迈凯伦将派出完整的F1车手阵容参赛。

与此同时，雷诺F1车队也宣布，本赛季担任其官方试车手角色的周冠宇也将回归这项虚拟赛事。这位效力于UNI-Virtuosi车队的中国年轻车手，在一个月前F1虚拟系列赛的首秀里旗开得胜，赢得虚拟巴林大奖赛。

在F1因新冠肺炎疫情而停摆期间，莱克勒克、阿尔本、诺里斯、拉塞尔、拉蒂菲和吉奥维纳兹在模拟器竞赛方面十分活跃，还组织了一项慈善冠军赛，旨在筹集10万美元的善款捐助给慈善项目用于抗“疫”。

近期频频参加赛车电竞的皇家马德里门将蒂博·库尔图瓦，确定将作为阿尔本的红牛队友一起参赛。

本次虚拟中国大奖赛将英国时间周日下午6点，即背景时间周一凌晨1点进行。