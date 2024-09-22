周冠宇可以接受“一年”等待，如果2025年无缘F1比赛席位

周冠宇表示如果他2025赛季无法继续留在索伯参加大奖赛，那么在考虑其他赛事时不会让回归F1的大门关上，但最多等待一年时间。

自2022年圆梦成为F1车手的梦想以来，周冠宇在大奖赛比赛了三个赛季，目前正在努力争取明年留在赛道上，也就是索伯的另一个车手席位。

这支瑞士车队将在2026年变为奥迪的厂商车队，今年四月早早宣布尼科·霍肯博格将在下赛季加盟，但另一个车手人选迟迟没有结论。夏休之前，马蒂亚·比诺托取代安德雷亚斯·塞德尔出任索伯首席执行官和首席技术官，又增加了事情的复杂性。

周冠宇和队友瓦尔特利·博塔斯搭档为索伯比赛了三个赛季，本赛季C44赛车竞争力进一步滑坡，季中升级也出现严重偏差，成为迄今为止唯一没有得分的车队。

尽管今年年初刘易斯·汉密尔顿出人意料的转会法拉利的决定，使得车手市场因发生了剧烈震荡，但在卡洛斯·塞恩斯与威廉姆斯签约、Alpine决定提拔替补车手杰克·杜恩、梅赛德斯任命安德雷亚·基米·安东内利之后，实际上2025赛季只剩下索伯一个席位没有确定。索伯车队代表亚历山德罗·阿鲁尼·布拉威在阿塞拜疆时表示，车队将在“几周后”做出决定。

此前有传言称索伯愿意给芬兰人一年合约——但并非他希望的多年合约，随后又有两位南美车手车手加布里埃尔·波托莱托和弗朗哥·克拉平托的名字浮现，甚至廉姆·洛森也被联系起来。属于迈凯伦年轻车手项目（同时由费尔南多·阿隆索的经纪公司管理）的前者正在为F2年度冠军而战；阿根廷人取代洛根·萨金特代表威廉姆斯参赛以来已有2分入账；新西兰人如果无法获得在RB上位的机会，赫尔穆特·马尔科必然试图将他送到未来的奥迪车队，否则面临失去他的风险。

Zhou Guanyu, Stake F1 Team KICK Sauber Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

面对个人F1生涯可能无法在本赛季结束后继续，周冠宇表现从容。他在新加坡接受采访时坦言，本赛季索伯的挣扎给自己作为车手带来的困难。

“非常困难，赛季初我们在中游竞争中表现挺不错，但是遇到了进站问题，否则瓦尔特利在澳大利亚、我在吉达原本应该能拿到积分，”中国车手说道。“自那以后，很难获得积分，现在非常挣扎。显然进站问题发生在错误的时间。这非常微妙，不仅对车队，对车手也是——在车手市场开放的情况下，这肯定没有帮助。”

最多等一年

比诺托在索伯上任已经有一个半月时间，他在蒙扎的周末第一次作为瑞士车队老板出现。作为奥迪新任命的F1项目负责人，这位出生在瑞士的意大利人将全权决定未来车手人选。

周冠宇表示他和比诺托有很好的沟通，也能感受到管理层给车手的支持，而他将在剩下比赛中“发挥出自己最好的自己”，但同时“未来问题将是接下来赛季结束前的重点”。

然而，如果周冠宇——以及博塔斯——无法留在索伯，就等于下赛季无法继续在F1赛道上比赛。虽然与先前一样，中国车手和他的团队依然专注于留在瑞士车队，但面对现实问题也有大致的设想，那就是在考虑其他优秀赛事的同时，将全力争取在最短的时间内回到F1。

“当前，我能说的是几个其他赛事非常好的车队为下赛季接触了我，当前的重点仍是索伯，如果行不通，那么再想余下的选择。但是最重要的是，无论我去哪里，要确保那时F1的门不会关上，”周冠宇在新加坡表示。

“有很多车手（在离开F1后）回来，所以你要确保，如果你没有机会（留在F1），可能你去参加其他赛事，但不能关上（回到F1的）大门。那些对长远的未来可能是很好的赛事，但目前我的重心仍是F1。”

“我不担心我的赛车生涯，只是要为F1生涯做考虑。我对这段生涯感到很高兴，因为从小长大实现了梦想。有其他赛事的顶级车队找你，肯定是让人高兴的事情。但这里是梦想开始的地方，我想在这里多留几年。“

当被问及如果不能在F1比赛，是否会考虑替补角色时，周冠宇回答说：“留在F1是头等大事，如果不能实现，那么会做其他考虑。如果我需要等一年，我愿意；如果要等二年或以上，我可能就选择离开这项锦标赛。”

当前赛道上霍肯博格和凯文·马格努森都是近年来离开后又回归的最好例子。德国人在2020年失去席位后，为阿斯顿·马丁担任了两年替补车手，期间替补生病的兰斯·斯特罗尔和塞巴斯蒂安·维特尔比赛并且表现稳定，为他在2023年收到哈斯抛出的橄榄枝打下基础。相反，米克·舒马赫在失去哈斯的席位后，连续两年为梅赛德斯担任替补，今年又与Alpine一起参加WEC，但依旧没有得到下赛季回归的机会。这都成为周冠宇和他团队的参考对象。

“我觉得他（舒马赫）等得太久了，他的方式原本可能在其他地方得到更好的机会，但现在仍然不能得到明年的机会。如果我在他的处境，这将是有点困难的。（如果明年失去席位）我肯定想回来；如果我真的等待的话，我只会等很短、有限的一段时间，然后可以开始一段生涯，这对我余下的赛车生涯来说不是问题。F1必须很快有效率，一旦出现可以抓住的机会。如果你持续等待，可能永远是第三车手，这不是我想的。”

周冠宇明确表示，他希望在自己的“时间期限”之前确认能否2025年继续留在索伯。

Zhou Guanyu, Stake F1 Team KICK Sauber, Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

可以接受输给博塔斯

周冠宇在巴林揭幕战上获得第11名，是他和索伯本赛季迄今最好的比赛成绩。赛季中C44赛车升级方向的问题，让车队深受困扰，而为了解决问题，两位车手不断对新旧空气动力学套件进行对比测试，大部分时间周冠宇不得不使用旧版本的套件，大大限制了他的发挥。

相比之下，博塔斯在梅赛德斯五个赛季里获得10个分站冠军的资历，显然是周冠宇所欠缺的。此前接受采访时，周冠宇坦言如果在这场席位竞争中输给自己的队友，他不会心烦。

“我认为有两个选择现实是我们也许留在索伯的这个席位，或者我明年没有席位，”周冠宇表示。“我对这个话题完全开放。我不觉得，如果我没有席位，我会为此苦恼。与瓦尔特利争夺一个席位，我们中有一个得到，我会更加情愿如果我席位之争输给他。”

“当然有些车手你也许怀疑，为什么他们得到明年的席位。但如果这个席位只是我和他之间，我想为此而战，如果他得到了，我不会非常沮丧。”