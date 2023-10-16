周冠宇：卡塔尔双积分成绩让阿尔法·罗密欧收获信心

周冠宇和队友瓦尔特利·博塔斯在上周日的比赛里双双进入积分区，为阿尔法·罗密欧本赛季第一次双车前十名完赛并拿下6个积分。赛后，车队在制造商年度积分榜上超越哈斯4分，上升到第八，相差第七的威廉姆斯7分。

在卡塔尔之前的多轮比赛里，阿尔法·罗密欧对于获得积分相当挣扎。C43赛车整体性能不足，令两位车手在中下游的竞争中处于劣势。自西班牙大奖赛——周冠宇上一次获得第九名——之后，瑞士车队只由博塔斯在奥地利和蒙扎各获得一分。相比去年车队在上半赛季为最终的年度第六打下扎实基础，本赛季处于漫长且艰苦的恢复过程。

“这场比赛更多地让车队全体员工获得更多信心，今年下半赛季非常艰难，对我们来说今年整个赛季没有很多可以大幅度进步的空间，但这场比赛对他们的努力工作是很好的肯定，让大家都有继续努力推进的动力，”周冠宇在卡塔尔赛后向Motorsport中文网表示。

“从我们车手的角度来说，这么多场比赛没能进入积分区。所以这个阶段拿到积分非常重要，尤其是现在在车队积分榜上超过了哈斯，让我们在之后的比赛里可以没有那么大的压力，同时争取向威廉姆斯靠近。”

在罗赛尔的正赛里，洛根·萨金特因体力不支而中途退赛，亚历山大·阿尔本在比赛中被周冠宇用轮胎策略超过后名列第14位，但他在周六的冲刺赛里为威廉姆斯得到2分。考虑到萨金特作为新秀至今没有获得过积分，而且在比赛周末屡屡出现撞车，尽管美国车手仍然可以在赛道上利用FW45的直线速度优势形成屏障。

Guanyu Zhou, Alfa Romeo Photo by: Alfa Romeo

在日本时，考虑到当时阿尔法·罗密欧相差威廉姆斯和哈斯分别为11分和2分，周冠宇坦言更实际的目标是超越美国车队。卡塔尔周末之后，三支车队之间胶着的局面稍有改变，中国小将认为要争夺年度第七未必完全没有可能。

“威廉姆斯现在主要靠阿尔本，我们这场比赛有两辆车去争夺积分，肯定比他们只有一辆赛车机会更大一些，”中国小将说到。“他们确实赛车的整体竞争力要比我们强很多。不过从这场比赛的结果看到，只要不懈努力还是有机会的。”

本周末2023赛季最后一轮三连赛将在奥斯汀开始，紧接着墨西哥和巴西，随后间隔两周，由拉斯维加斯和阿布扎比的背靠背为赛季收官。大部分车队都瞄准了在美洲赛道对赛车引入今年的最后一次大规模升级套件。周冠宇相信C43赛车的任何提升都能让车队在新赛季更有竞争力。

“本赛季还没有结束，我们仍然会带来更多（改进），我们知道现在重要的是更多地理解我们的赛车，”阿尔法·罗密欧车手说到。“我认为大部分人都会在奥斯汀用到最后一个套件，当然我们已经开始风洞里的工作，与詹姆斯·基一起专注于明年的赛车。我着实觉得我们有很多地方需要进步，对于我们是否能实现大进步的问题给出答案。但是我真心觉得明年我们的赛车将比今年更有竞争力。”