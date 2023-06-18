周冠宇：加拿大正赛主要解决“奇怪的”赛车问题
周冠宇在加拿大大奖赛排位赛后表示，对于正赛的首要任务是解决“奇怪的”赛车问题。
在前一场巴塞罗那的比赛中，不仅阿尔法·罗密欧赛车的升级达到效果，而且周冠宇在比赛里凭借出色的表现取得第九名后，他希望在加拿大延续状态。去年的蒙特利尔排位赛同样在雨天进行，当时中国小将在新秀赛季里第一次闯入排位赛Q3。
然而，本周末的排位赛一开始，周冠宇就遭遇挫折，他的赛车在离开维修区后不久便速度慢下并且停在了6号弯。赛会为此出示了红旗来中断Q1，但再次经过系统重设之后，阿尔法·罗密欧赛车得以再次启动，不过仍然只能以一档，非常缓慢地驶回维修区。
经过快速的检查调整后，周冠宇在Q1恢复时重回赛道，但在赛道条件快速进化的第一阶段结束时，他只排在第20名，提前退出了争夺。
“刚离开维修区，我就失去了动力，使得防失速功能一直介入, 引擎几乎停止了工作，关了又开，”周冠宇在排位赛后解释道。“我不知道发生了什么，车队还没有给我详细的反馈。基本上赛车停了下来，但以某种方式我把赛车开了回去，并且再次出场。我不知道问题是否排除或解决。这个阶段（Q1）很棘手，不是一个干净的阶段，赛车有地方感觉很奇怪。”
“我非常挣扎，有很多侧滑，非常奇怪，难以解释，但总体上缺乏抓地力。我不确定到底发生了什么，但这场排位赛对我而言绝对令人失望。”
鉴于他的队友瓦尔特利·博塔斯进入了Q2——并在多名车手受罚后将从第14位发车，中国小将认为如果赛车没有出现问题，他“至少进入Q2，可能争夺Q3的席位”。
面对从最后一位发车的挑战，周冠宇表示：“比赛肯定会微妙，中游集团如此接近。比赛肯定不会轻松，我们仍会尽全力尝试，还有可能性和机会。你不知道是否会出现安全车等等。我们将继续努力，但首要任务是修复问题。”
过去两场在摩纳哥和西班牙的比赛，周冠宇的完赛名次分别比发车位置提高了6个和4个。
根据最新的天气，周六晚间已经停止下雨，周日以多云为主并且气温较低。由于第一节练习因CCTV故障而实际上没能进行，以及排位赛下雨，意味着比赛在干地条件下进行的话，车队的策略存在很大不确定性。同时，因为车队无需像普通周末那样提前预留比赛轮胎，为策略的选择提供了自由。
Latest news
纽维：F1生涯退休“倒计时”已经开始
纽维：F1生涯退休“倒计时”已经开始 纽维：F1生涯退休“倒计时”已经开始
法拉利计划对加拿大Q2策略决定进行讨论
法拉利计划对加拿大Q2策略决定进行讨论 法拉利计划对加拿大Q2策略决定进行讨论
勒芒百年：人、机械、精神
勒芒百年：人、机械、精神 勒芒百年：人、机械、精神
汉密尔顿提醒梅赛德斯尽早着手2024赛车研发
汉密尔顿提醒梅赛德斯尽早着手2024赛车研发 汉密尔顿提醒梅赛德斯尽早着手2024赛车研发
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.