周冠宇：加拿大正赛主要解决“奇怪的”赛车问题

在前一场巴塞罗那的比赛中，不仅阿尔法·罗密欧赛车的升级达到效果，而且周冠宇在比赛里凭借出色的表现取得第九名后，他希望在加拿大延续状态。去年的蒙特利尔排位赛同样在雨天进行，当时中国小将在新秀赛季里第一次闯入排位赛Q3。

然而，本周末的排位赛一开始，周冠宇就遭遇挫折，他的赛车在离开维修区后不久便速度慢下并且停在了6号弯。赛会为此出示了红旗来中断Q1，但再次经过系统重设之后，阿尔法·罗密欧赛车得以再次启动，不过仍然只能以一档，非常缓慢地驶回维修区。

经过快速的检查调整后，周冠宇在Q1恢复时重回赛道，但在赛道条件快速进化的第一阶段结束时，他只排在第20名，提前退出了争夺。

“刚离开维修区，我就失去了动力，使得防失速功能一直介入, 引擎几乎停止了工作，关了又开，”周冠宇在排位赛后解释道。“我不知道发生了什么，车队还没有给我详细的反馈。基本上赛车停了下来，但以某种方式我把赛车开了回去，并且再次出场。我不知道问题是否排除或解决。这个阶段（Q1）很棘手，不是一个干净的阶段，赛车有地方感觉很奇怪。”

“我非常挣扎，有很多侧滑，非常奇怪，难以解释，但总体上缺乏抓地力。我不确定到底发生了什么，但这场排位赛对我而言绝对令人失望。”

鉴于他的队友瓦尔特利·博塔斯进入了Q2——并在多名车手受罚后将从第14位发车，中国小将认为如果赛车没有出现问题，他“至少进入Q2，可能争夺Q3的席位”。

面对从最后一位发车的挑战，周冠宇表示：“比赛肯定会微妙，中游集团如此接近。比赛肯定不会轻松，我们仍会尽全力尝试，还有可能性和机会。你不知道是否会出现安全车等等。我们将继续努力，但首要任务是修复问题。”

过去两场在摩纳哥和西班牙的比赛，周冠宇的完赛名次分别比发车位置提高了6个和4个。

根据最新的天气，周六晚间已经停止下雨，周日以多云为主并且气温较低。由于第一节练习因CCTV故障而实际上没能进行，以及排位赛下雨，意味着比赛在干地条件下进行的话，车队的策略存在很大不确定性。同时，因为车队无需像普通周末那样提前预留比赛轮胎，为策略的选择提供了自由。