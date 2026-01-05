周冠宇加入凯迪拉克担任2026赛季替补车手
周冠宇在2026赛季开始前加入凯迪拉克F1车队，在规则改革大年出任这支新亮相的美国车队的替补车手。
去年周冠宇担任了法拉利的替补车手。赛季中，他除了跟随车队出征多场比赛，以防汉密尔顿和勒克莱尔出现伤病后需要临时顶上，还驾驶了SF-25赛车进行了轮胎测试以及其他TPC旧款赛车测试。
面对实施新规则的2026赛季，由于所有车队均以任命各自的比赛车手，这位中国车手留在围场的唯一机会就是继续担任替补角色。新年伊始，法拉利在社交媒体上向周冠宇过去一年的工作致以谢意，意味着双方不会在今年继续合作。而仅仅隔了一个周末，凯迪拉克就宣布周冠宇加盟的消息，他将成为主力车手佩雷兹和博塔斯之后的“第三车手”人选。
一路走来，26岁的周冠宇在世界舞台上为中国赛车实现了多项突破。作为迄今为止唯一参加过F1正式比赛的中国车手，他在2022至2024年效力阿尔法·罗密欧/索伯车队期间，出战了68场大奖赛，总共收获了16个锦标赛积分，拥有两个比赛最快圈纪录，也取得过排位赛第五名的突出成绩。而在通往赛车运动最高殿堂的路上，他夺得过F4意大利锦标赛年度亚军、F3亚洲锦标赛冠军以及F2年度第三。
虽然凯迪拉克是完全新成立的车队，但对周冠宇来说并不陌生。他与博塔斯在阿尔法·罗密欧/索伯车队做了三年队友，直到奥迪2025年接管了这支老牌私人车队，俩人失去了比赛席位。而芬兰人去年得到梅赛德斯的“收留”后，也作为替补车手继续留在围场。此外，凯迪拉克领队洛登过去几年一直是周冠宇个人团队的一份子，打理着他的F1车手生涯。
周冠宇谈及2026年的新角色时表示：“我很高兴能在凯迪拉克F1车队首次亮相F1前夕，以替补车手的身份加入其中。这是这项运动有史以来规模最大、最令人兴奋的新项目之一，我与格雷厄姆（洛登）和瓦尔特利（博塔斯）以各种身份共事多年，所以加入这支车队感觉就像回到了家。凭借近些年在赛道上的比赛经验以及在赛道外的赛车研发经验，我知道我可以为凯迪拉克F1车队贡献巨大的价值，我期待着以最好的方式为他们提供支持。”
凯迪拉克F1车队是通用汽车与美国赛车运动机构TWG Global联合开展的项目，在2025年三月正式获得国际汽联授予的F1参赛资格，由此成为2016年哈斯车队之后第一个加入发车区的新车队。根据报道，通用汽车支付了4.5亿美元的准入费，达到最初要求的两倍多——填补因参赛车队增加而稀释的年度奖金。
2026年F1迎来史上最彻底的规则改革，同时修改底盘规则和动力单元规则，不仅为了进一步改善赛车之间的竞争性、促进比赛的可看性，也为了吸引新的参赛者。通用汽车瞄准了这一契机，以凯迪拉克品牌进军这项锦标赛。前三年，车队将使用法拉利引擎，然后从2029年起将使用自主研发制造的引擎。
凯迪拉克车队成立后做出了一系列重要的管理层人事任命，除了由曾担任马诺/玛鲁西亚车队CEO的洛登负责日常管理之外，还网罗了一批从雷诺/Alpine的恩斯顿基地走出的技术骨干——一级方程式原首席技术官帕特·西蒙兹、运营官罗伯·怀特、技术总监尼克·切斯特。而截止2025年底，这支从一张白纸开始的车队已经有了超过500人的团队。
“我们挑选替补车手的过程，与寻找我们的正式车手一样细致，”洛登表示。“我们希望候选人有近期F1驾驶经验、愿意作为团队成员努力工作，并且理解在整个赛季中开发赛车的挑战。周冠宇完全符合这些条件。他将在我们2026赛季参赛时成为我们的宝贵资产，我们期待他成为车队不可或缺的一部分。”
凯迪拉克车队首席执行官丹·托瑞斯补充道：“我很高兴地欢迎周冠宇加入凯迪拉克F1车队。他是对瓦尔特利和Checo（佩雷兹）的绝佳补位；既有天赋、为人亲切，又尊重为实现我们目标所需的努力与承诺。我对我们完整的车手阵容——加上科尔顿——感到兴奋，我们组建了一个充满斗志、速度快且善于合作的团队，一起迎接我们的2026年首秀。”
凯迪拉克将在今年NFL“超级碗”中场休息的电视广告中，揭幕其参加2026赛季首款F1赛车的涂装。本月底1
