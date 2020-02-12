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Formula 1 / 突发新闻

周冠宇出任雷诺F1车队试车手

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周冠宇出任雷诺F1车队试车手
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2020年2月12日 下午2:33

雷诺F1车队在2020赛季启动仪式上宣布，周冠宇将在今年升任车队的官方试车手。

去年，周冠宇作为雷诺运动学院成员，在个人第一个F2赛季里五次登上领奖台并在银石摘下杆位。赛季结束时，作为全年排名最高的新秀车手，他荣获“年度最佳新人奖”。

同期，他还担任了雷诺F1车队的研发车手，承担了部分开发R.S.19赛车所需的模拟器驾驶任务。

不久之前，法国制造商公布的新一期雷诺运动学院成员名单中，周冠宇不出意外地名列其中。今天，雷诺又在2020赛季启动仪式上，宣布了提拔这位中国小将为车队的测试车手，填补杰克·埃肯加入威廉姆斯后留下的空缺。

“首先，我很期待成为车队的试车手，”对于自己在雷诺F1车队的新角色，周冠宇表示，“这是2019年我担任研发车手，做了许多模拟器工作并驾驶R.S.17赛车进行了一些测试之后，迈出的又一步。”

“驾驶F1赛车的反应和体验变得更好，车队对我目前的进步和提供的信息感到满意。他们对我非常信任，我也相信他们。所以这份关系非常好。”

“今年我得到了更好的机会，这需要我比之前更努力，为驾驶F1赛车获取尽可能多的信息，同时在车队需要努力的地方实现提高，帮助他们在未来进步。”

去年在F2赛季期间，周冠宇驾驶2017年的雷诺F1赛车进行了五次测试，积累了许多里程以及与F1团队工作的经验。他认为这对他在F2新秀赛季里取得好成绩带来帮助。因此，他期待今年能在雷诺的帮助下，在F2赛场上再接再厉。

“去年我已经在（F2）比赛期间感觉到雷诺F1车队给了我很多有用的信息，”周冠宇表示，“每个比赛周末之前，他们会告诉我天气和赛道的情况。在比赛周末的时候，他们会告诉我赛道的进化情况，例如在F2练习和排位赛之间。这是巨大的帮助，帮了很多忙。我期待这个赛季也能得到他们的帮助。”

今年，雷诺将由丹尼尔·里卡多与埃斯特班·奥康联手参赛。而对周冠宇来说，测试车手的角色意味着他将更紧密地与F1团队一起工作，包括与里卡多和奥康共事。

“去年我体验了与F1车队紧密工作的感觉，”谈及新赛季会有更多工作，周冠宇说道，“今年作为测试车手，我花在赛道上的时间会更多，从工作任务汇报中学习，听取所有车手的反馈。得到更多信息并与丹尼尔和埃斯特班一起工作会帮到我很多，不只是在F1这边，还有我的F2赛季。”

“这相当酷，丹尼尔是我最喜欢的车手，能同他一起工作是神奇的机会，”周冠宇说到，“我对埃斯特班也有一点了解，很期待更多地了解他。与他们一起工作肯定会有趣。”

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Series Formula 1 , FIA F2
Author Frankie Mao

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