周冠宇克服赛道边界压力后在卡塔尔收获积分

在排位赛Q1里受到威廉姆斯车手洛根·萨金特干扰后，周冠宇本场比赛从最后一位发车。在57圈的比赛结束时，中国小将第12名完赛，但是从第九到第十的兰斯·斯特罗尔、皮埃尔·加斯利和塞尔吉奥·佩雷兹都因为违反赛道边界规则而受到加时5秒处罚，周冠宇最终获得第九名，本赛季第三次得到积分。

整个卢赛尔周末，赛道边界再次成为焦点，包括前三名完赛的奥斯卡·皮亚斯特雷、兰多·诺里斯都在排位赛Q3里被取消时间。此外，在时间更段的冲刺赛排位赛里，又有多名车手因单圈被取消而影响力发车位。

周日赛后，周冠宇被问到保证赛车不出界有多棘手但重要时，他透露自己其实在比赛早期就处于受罚的边缘，但设法在之后的比赛里躲开了麻烦。

“蛮艰难的，我在第一套中性胎时已经有两个警告，所以从第10圈以后一直到第57圈，我不能有任何一次出白线，尤其在斗车、跟车的情况下，”中国小将表示。“我很清楚，只要不跑出白线，肯定在后面的比赛里对我更有利一些。所以，我确保自己在高速弯里（离赛道边界）有足够的空间。”

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, leaves his pit box after a stop Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

赛前紧急出台了只能跑18圈的轮胎圈数限制规则，周冠宇用全新的中性胎发车，用到上限后第一次进站换上一套新硬胎，又在第35圈结束时换上第二套新硬胎，直到还剩5圈时换上新的软胎。

这样的轮胎规则使得比赛非常忙碌，总共出现了54次进站。因为换胎时机的区别，周冠宇最高在赛道上时排名第四，但他坦言整场比赛里没有关注排名，而是全力将阿尔法·罗密欧在罗赛尔明显进步的速度发挥到极限，他用硬胎的速度甚至比排位赛里更快。

“我的比赛在策略方面更加艰难，很多赛车都用中性胎发车，这使我很容易就陷入车流里面，”他说到。“对威廉姆斯的超车非常关键，因为他们在直道上非常快，所以我只能靠着在一号弯的强行晚刹车来进行超越，这让我有更好的空间来跑自己的节奏。”

“对我来说，每个重要阶段都很快完成了当时需要完成的目标。在用最后一套硬胎时，我的圈速可能达到第六第七，这非常重要，让我有机会重新在最后阶段冲击积分区。”

周冠宇本赛季的三次积分完赛都名列第九，随着瓦尔特利·博塔斯取得第八名，阿尔法·罗密欧今年第一次两名车手同时进入积分区。车队积分达到16分后超过哈斯，上升到第八，距离前一位的威廉姆斯7分。