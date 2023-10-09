周冠宇克服赛道边界压力后在卡塔尔收获积分
周冠宇在卡塔尔大奖赛里获得第九名后表示，他在前十圈里曾受到两次赛道边界警告，但成功在剩余比赛中避免受罚，并以“每一圈都像排位圈”的方式冲击积分区。
在排位赛Q1里受到威廉姆斯车手洛根·萨金特干扰后，周冠宇本场比赛从最后一位发车。在57圈的比赛结束时，中国小将第12名完赛，但是从第九到第十的兰斯·斯特罗尔、皮埃尔·加斯利和塞尔吉奥·佩雷兹都因为违反赛道边界规则而受到加时5秒处罚，周冠宇最终获得第九名，本赛季第三次得到积分。
整个卢赛尔周末，赛道边界再次成为焦点，包括前三名完赛的奥斯卡·皮亚斯特雷、兰多·诺里斯都在排位赛Q3里被取消时间。此外，在时间更段的冲刺赛排位赛里，又有多名车手因单圈被取消而影响力发车位。
周日赛后，周冠宇被问到保证赛车不出界有多棘手但重要时，他透露自己其实在比赛早期就处于受罚的边缘，但设法在之后的比赛里躲开了麻烦。
“蛮艰难的，我在第一套中性胎时已经有两个警告，所以从第10圈以后一直到第57圈，我不能有任何一次出白线，尤其在斗车、跟车的情况下，”中国小将表示。“我很清楚，只要不跑出白线，肯定在后面的比赛里对我更有利一些。所以，我确保自己在高速弯里（离赛道边界）有足够的空间。”
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, leaves his pit box after a stop
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
赛前紧急出台了只能跑18圈的轮胎圈数限制规则，周冠宇用全新的中性胎发车，用到上限后第一次进站换上一套新硬胎，又在第35圈结束时换上第二套新硬胎，直到还剩5圈时换上新的软胎。
这样的轮胎规则使得比赛非常忙碌，总共出现了54次进站。因为换胎时机的区别，周冠宇最高在赛道上时排名第四，但他坦言整场比赛里没有关注排名，而是全力将阿尔法·罗密欧在罗赛尔明显进步的速度发挥到极限，他用硬胎的速度甚至比排位赛里更快。
“我的比赛在策略方面更加艰难，很多赛车都用中性胎发车，这使我很容易就陷入车流里面，”他说到。“对威廉姆斯的超车非常关键，因为他们在直道上非常快，所以我只能靠着在一号弯的强行晚刹车来进行超越，这让我有更好的空间来跑自己的节奏。”
“对我来说，每个重要阶段都很快完成了当时需要完成的目标。在用最后一套硬胎时，我的圈速可能达到第六第七，这非常重要，让我有机会重新在最后阶段冲击积分区。”
周冠宇本赛季的三次积分完赛都名列第九，随着瓦尔特利·博塔斯取得第八名，阿尔法·罗密欧今年第一次两名车手同时进入积分区。车队积分达到16分后超过哈斯，上升到第八，距离前一位的威廉姆斯7分。
Latest news
为何诺里斯挑战车队指令是迈凯伦的协定
为何诺里斯挑战车队指令是迈凯伦的协定 为何诺里斯挑战车队指令是迈凯伦的协定
彪马如何应对赛车运动中的“玩家到赛车手”挑战
彪马如何应对赛车运动中的“玩家到赛车手”挑战 彪马如何应对赛车运动中的“玩家到赛车手”挑战
周冠宇克服赛道边界压力后在卡塔尔收获积分
周冠宇克服赛道边界压力后在卡塔尔收获积分 周冠宇克服赛道边界压力后在卡塔尔收获积分
卡塔尔大奖赛：维斯塔潘获胜，梅赛德斯内耗，周冠宇第九
卡塔尔大奖赛：维斯塔潘获胜，梅赛德斯内耗，周冠宇第九 卡塔尔大奖赛：维斯塔潘获胜，梅赛德斯内耗，周冠宇第九
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.