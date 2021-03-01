周冠宇会在2021年全面做好F1相关功课

凭借着在阿布扎比进行的最后一轮中上演大逆转，周冠宇三年内（含今年）已经累积了38个积分，只需再添加两个积分，就能达到申请参加F1必须的超级驾照的资格。

Alpine将在北京时间本周二晚上发布2021年赛车A521。可以理解的是，去年作为车队试车手的周冠宇，今年仍将在F1车队担任重要角色并更多地参与到研发工作中。虽然未来的大奖赛参赛席位当前还没有定数，但是中国小将表示他会全力以赴做好预习功课。

“赛道下，我会比以往做更多关于F1的功课，”周冠宇对Motorsport中文网说到。“我会参加F1模拟器驾驶，帮车队进行研发；在没有F2比赛的时候，我会尽量去赛道学习，向阿隆索、奥康学习，观察他们比赛，更深入地了解每个周末的工作。”

“其他时候我也会在车队总部的运作中心，在比赛期间跟着工程师请教策略方面的事，学习更多细节、经验。如果一切准备好了，可以让我在进入F1后更完整地拿出自己的表现。”

上个月的Alpine学院2021届介绍会上，去年收获了F2首胜的周冠宇表示，要在新赛季通过争夺年度冠军，让F1车队们看到自己已经为参加大奖赛做好准备。与此同时，法国制造商年轻车手项目的负责人米亚·沙里兹曼直言，周冠宇对F1寻找合格的中国车手是“一代人一次的”机会。

不过，新一届Alpine学员中，除了周冠宇之外，克里斯蒂安·伦德嘉德、今年晋级F2的F3卫冕冠军奥斯卡·皮亚斯特里都十分接近拿到超级驾照。然而，两届世界冠军费尔南多·阿隆索作为Alpine车手回归F1赛场并且签约“多年”，以及去年首次登上领奖台的埃斯特班·奥康的法国身份，加上本赛季围场里没有其他使用法国制造商引擎的同盟车队，使其陷入如何安置年轻车手的“甜蜜烦恼”。

沙里兹曼承认事情“很不容易”，但也有信心Alpine方面能够与其他车队达成“合作”，如果要为旗下年轻车手在其自己的车队之外找到比赛席位。

“这是我们已经考量过的：最终让我们的车手得到席位的方式方法，”Alpine学员总监表示。“就算没有动力单元支持或任何关联，仍然可以与其他车队合作。我不会透露太多。”

“话虽如此，我们专注于我们拥有的，我们专注于我们自己的两个席位、我们的学员和我们有的手段。显然，去到我们的车队是优先考虑的。但是我们相信仍有与其他车队合作的空间，无关动力单元的供应。”

本月中旬，F2将在巴林进行季前测试，随后在月底的巴林大奖赛期间揭开新赛季的大幕。在F3亚洲赛场的夺冠和重要的积分在很大程度上为周冠宇卸下了F2新赛季的压力，但他决心把第一次赢下方程式锦标赛头衔收获的信心，转化为争夺本赛季F2年度冠军的动力。

“这肯定会提升参加F2的信心，会让压力变小，不像去年那样一定要进入年度前四才能拿到超级驾照，因为赛季里有很多不确定因素，”周冠宇向Motorsport中文网表示。

“夺得这个（F3亚洲锦标赛）总冠军让我很开心，一方面收获了自己在方程式赛场的第一个总冠军奖杯，另一方面让自己在今年取得了开门红。我肯定希望把在F3亚洲学习的东西运用到我的F2比赛中。对我来说，无论是哪个赛事，每一次比赛都会学习到新的东西。我希望自己今年能把F2跑好，成为年度冠军的争夺者。”