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Formula 1 / 突发新闻

周冠宇代表雷诺参加虚拟巴林大奖赛

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周冠宇代表雷诺参加虚拟巴林大奖赛
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2020年3月22日 上午10:01

周冠宇将代表雷诺F1车队参加F1官方组织的虚拟巴林大奖赛，尼科·霍肯伯格将“回归”。

为了填补F1新赛季在新冠肺炎疫情下暂停的空缺，F1官方启动了虚拟大奖赛系列赛，并且将持续到2020赛季重新揭幕。

这项官方线上系列赛的第一场比赛，将是格林尼治时间本周日晚上8点开打的虚拟巴林大奖赛，届时将采用现实比赛一半的里程，即28圈。

据悉所有现役F1车手都收到了邀请，但是正式参赛名单还有待最终确认。目前可以确定的是，雷诺F1车队将派出其官方测试车手周冠宇和职业高尔夫球手Ian Poulter的组合。

其他车队方面，由于马克斯·维斯塔潘不会加入，红牛将由前英国自行车运动员、六次奥运会金牌得主Chris Hoy爵士与奥地利职业车手Philipp Eng搭档参赛。法拉利则选择了其车手学院成员、2019赛季F3年度冠军罗伯特·施瓦茨曼联手和16岁的瑞典少年迪诺·贝佳诺维奇。

值得一提的是，失去2020年正式车手席位的尼科·霍肯伯格将“闪电”回归，但有可能作为个人参赛。

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Author Frankie Mao

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