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周冠宇F1生涯启航，代表阿尔法·罗密欧参加阿布扎比测试

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2021赛季阿布扎比测试将于今天开始进行，周冠宇将首次驾驶阿尔法·罗密欧赛车并且连续出场两天。

周冠宇F1生涯启航，代表阿尔法·罗密欧参加阿布扎比测试

本轮测试在今天和明天进行，以下赛季使用的18英寸倍耐力轮胎的测试为主，但车队将只能使用“混合”赛车。同时，车队可以选择一天派出年轻车手，驾驶使用本赛季13英寸轮胎的2021年赛车测试。

上周日刚刚假面世界冠军的马克斯·维斯塔潘将在第一个工作日返回驾驶舱，测试搭载18英寸轮胎的赛车，第二个工作日则将交给队友塞尔吉奥·佩雷兹。而在连续第八年赢得制造商年度冠军的梅赛德斯，下赛季刘易斯·汉密尔顿的新担当乔治·拉塞尔将全程负责18英寸轮胎的测试工作。

法拉利将在第一天由查尔斯·莱克勒克和模拟器车手安东尼奥·弗奥科分担任务，第二天交给卡洛斯·塞恩斯。

其他车队方面，绝大部分现役车手都将在轮胎测试里驾驶赛车，为2022赛季做准备，除了尼基塔·马兹平因为感染新冠病毒，在缺席了上周日的正赛后，只能继续无缘赛道。他的工作将由哈斯替补车手皮埃特罗·费蒂帕尔蒂接替。

博塔斯与周冠宇这对阿尔法·罗密欧2022赛季的新组合，将从本周的阶段开始合作。芬兰人将在第一天测试18英寸轮胎，而中国小将先用13英寸轮胎感受今年的C41赛车，随后明天进行轮胎测试工作。此前，周冠宇已经公布他将在2022赛季使用“24”作为车号，用来致敬他喜欢的另一位体育偶像——科比·布莱恩特。

威廉姆斯暂时没有公布轮胎测试的车手安排，只确认洛根·萨金特将参加年轻车手测试。20岁的美国车手在今年10月加入了威廉姆斯的青年车手项目，完成了F3锻炼的他将在明年作为Carlin车手参加F2全赛季。

新科F2年度冠军的奥斯卡·皮亚斯特雷将坐进Alpine赛车，进行年轻车手测试。澳大利亚人将在明年担任法国车队的替补车手角色。红牛和梅赛德斯分别启用尤里·维普斯和尼克·德弗瑞。同样刚刚完成F2赛季的罗伯特·施瓦茨曼、连姆·洛森也将得到机会，并且前者将先驾驶法拉利赛车，随后换到哈斯赛车。

与今年IndyCar总冠军失之交臂的墨西哥车手帕特里西奥·奥沃德，将驾驶迈凯伦MCL35M加入年轻车手测试。而为阿斯顿·马丁出场的将是模拟器车手尼克·耶洛利。

阿布扎比测试阵容

车队 周二 周三 (年轻车手测试）
梅赛德斯 乔治·拉塞尔 乔治·拉塞尔 尼克·德弗瑞
红牛 马克斯·维斯塔潘 塞尔吉奥·佩雷兹 尤里·维普斯
法拉利 查尔斯·莱克勒克/安东尼奥·弗奥科 卡洛斯·塞恩斯 罗伯特·施瓦茨曼
Alpine 埃斯特班·奥康 费尔纳多·阿隆索 奥斯卡·皮亚斯特雷
AlphaTauri 角田裕毅 皮埃尔·加斯利 连姆·洛森
阿斯顿·马丁 兰斯·斯特罗尔 塞巴斯蒂安·维特尔 尼克·耶洛利
阿尔法·罗密欧 瓦尔特利·博塔斯 周冠宇 周冠宇
威廉姆斯 （有待确定） 洛根·萨金特 （有待确定）
哈斯 米克·舒马赫 皮埃特罗·费蒂帕尔蒂  罗伯特·施瓦茨曼
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