周冠宇个人电影将上映，期待中国大奖赛对国内赛车产业带来“重大改变”

随着中国大奖赛时隔五年后回到F1赛历上，作为首位参加大奖赛的中国车手，周冠宇将在今年四月迎来个人第一次主场比赛。而那个周末的周五，一部关于他的纪录片电影将在全国院线上映，详细回顾了他早年到英国留学追逐梦想，随后到加F3、F2赛事并最终如愿成为F1车手的励志旅程。

“原本是要做成纪录片的，但后来它变成了一部纪录片电影《中国车手周冠宇》，能够在全国上映是非常棒的事情，”谈及即将上线的个人电影，周冠宇向Motorsport.com中文版表示。

“里面有一从我小时候在谢菲尔德生活和参加卡丁车赛的画面，以及过几年他们在F1围场里跟拍我。对我来说，这主要是向所有中国观众推广，让新车迷理解真正的F1是什么。我觉得这很重要，尤其能和中国大奖赛的周末相结合。”

2019年上一次F1在中国比赛时，刚好是这项顶级汽车运动锦标赛历史上的第1000场大奖赛。之后由于新冠疫情的原因，大奖赛未能在上海举行，使得周冠宇错过了在前两个赛季主场作战的机会。

但是，今年中国大奖赛回到了赛历上。五年前，周冠宇作为冉冉升起的F2新星在上海闹市区新天地的街头上驾驶雷诺动力的F1赛车进行了表演，并在周日正赛前巡游三圈。如今，梦想成真的他再次回到上海国际赛车场时，将是索伯F1车队比赛车手的身份。

“因为种种原因，过去两年没有我的大奖赛，但我觉得现在的发展挺不错，相比五年前提升了一个级别，”周冠宇谈起目前家乡对赛车运动的感兴趣程度。

“车迷观众对F1的内情有很多了解，总体上说，他们观看每年的每场比赛，这让人很高兴。还有很多小朋友开始到国外参加卡丁车、在欧洲比赛，试着开启一条通往F1之路。我很高兴看到这些，因为相比我开始的时候，现在的情况已经很不同。我觉得中国大奖赛之后，会改变 对我们国家赛车运动带来重要改变。”

过去三十年里有多位中国车手尝试进入F1，但都没有成功。如今征战房车赛的马青骅曾获得过多次大奖赛周五练习的出场机会，包括在2013年中国大奖赛的第一节练习里驾车出场。但周冠宇成为走上大奖赛发车区的“中国第一人”，也由此成为一些少年车手仰慕的对象。

“我还没有做车手经纪或教练，但是我当然希望在未来帮助新一代车手进入F1，”周冠宇说到。“我收到很多发给我们消息，能成为他们的灵感和偶像让我非常骄傲。要知道我刚刚开始我的F1旅程，就有人景仰你。对我们而演，总体上这在中国意义重大，希望未来能看到来自中国的车手来参加F1.”