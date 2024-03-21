周冠宇个人电影将上映，期待中国大奖赛对国内赛车产业带来“重大改变”
周冠宇相信他的个人纪录片电影将对于在家乡普及赛车运动起到重要的推动作用，并且认为今年的中国大奖赛将对国内赛车运动的未来带来重要改变作用。
Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber
Andrew Ferraro / Motorsport Images
随着中国大奖赛时隔五年后回到F1赛历上，作为首位参加大奖赛的中国车手，周冠宇将在今年四月迎来个人第一次主场比赛。而那个周末的周五，一部关于他的纪录片电影将在全国院线上映，详细回顾了他早年到英国留学追逐梦想，随后到加F3、F2赛事并最终如愿成为F1车手的励志旅程。
“原本是要做成纪录片的，但后来它变成了一部纪录片电影《中国车手周冠宇》，能够在全国上映是非常棒的事情，”谈及即将上线的个人电影，周冠宇向Motorsport.com中文版表示。
“里面有一从我小时候在谢菲尔德生活和参加卡丁车赛的画面，以及过几年他们在F1围场里跟拍我。对我来说，这主要是向所有中国观众推广，让新车迷理解真正的F1是什么。我觉得这很重要，尤其能和中国大奖赛的周末相结合。”
2019年上一次F1在中国比赛时，刚好是这项顶级汽车运动锦标赛历史上的第1000场大奖赛。之后由于新冠疫情的原因，大奖赛未能在上海举行，使得周冠宇错过了在前两个赛季主场作战的机会。
但是，今年中国大奖赛回到了赛历上。五年前，周冠宇作为冉冉升起的F2新星在上海闹市区新天地的街头上驾驶雷诺动力的F1赛车进行了表演，并在周日正赛前巡游三圈。如今，梦想成真的他再次回到上海国际赛车场时，将是索伯F1车队比赛车手的身份。
“因为种种原因，过去两年没有我的大奖赛，但我觉得现在的发展挺不错，相比五年前提升了一个级别，”周冠宇谈起目前家乡对赛车运动的感兴趣程度。
“车迷观众对F1的内情有很多了解，总体上说，他们观看每年的每场比赛，这让人很高兴。还有很多小朋友开始到国外参加卡丁车、在欧洲比赛，试着开启一条通往F1之路。我很高兴看到这些，因为相比我开始的时候，现在的情况已经很不同。我觉得中国大奖赛之后，会改变 对我们国家赛车运动带来重要改变。”
过去三十年里有多位中国车手尝试进入F1，但都没有成功。如今征战房车赛的马青骅曾获得过多次大奖赛周五练习的出场机会，包括在2013年中国大奖赛的第一节练习里驾车出场。但周冠宇成为走上大奖赛发车区的“中国第一人”，也由此成为一些少年车手仰慕的对象。
“我还没有做车手经纪或教练，但是我当然希望在未来帮助新一代车手进入F1，”周冠宇说到。“我收到很多发给我们消息，能成为他们的灵感和偶像让我非常骄傲。要知道我刚刚开始我的F1旅程，就有人景仰你。对我们而演，总体上这在中国意义重大，希望未来能看到来自中国的车手来参加F1.”
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