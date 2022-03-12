周冠宇专注于在巴林测试里熟记F1比赛程序

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102圈。从时间榜上的排名来看，中国小将的位置并不靠前，但他在自己的阶段里都用较硬配方的轮胎做着长距离，包括在第二天下午驾驶C42赛车进行比赛模拟，虽然多次被红旗打断。

新赛季即将在下周末正式开启，周冠宇是赛道上唯一的新秀车手，这意味着他需要在有限的测试时间里完全掌握F1比赛的流程，包括重要的编队圈和发车程序，因为这段时间里车队工程师禁止与车手交流任何关于起步的信息。

对于自己的学习进展，周冠宇说道：“总体上我认为我们在巴塞罗那没有机会做很多长跑，因为许多问题和原因。但现在我们完全利用机会来做（长跑）模拟，因为在白天的时候没有意义做长跑，因为会有更多衰退，赛道也完全不一样。”

“这一次我认为在我这边，我能学到更多，程序是真正的关键。不只是了解赛车、对赛车有信心，重要的是你需要做的转换和程序。当然F1与F2最大的区别是，当你开始编队圈的时候，没有无线电通讯，直到比赛开始。所以你需要从心里记住所有事情。这是我们现在的工作重点，而不是在巴塞罗那那样把赛车准备好。”

中国小将补充道：“我想用软胎！作为车手，你总是想做单圈推进来探索赛车和你自己的最大能耐。但是今天我们作为一个团队，需要按照车队的指示。所以我认为重点是比赛模拟，而不是排位赛。我们需要利用这些机会，因为当红旗使得一个时段缩短后，你必须把很多圈一分为二，来做两种不同的赛车修改。”

阿尔法·罗密欧在周四和周五累积收获193圈，虽然里程多于同样遭遇各类问题的Alpine、哈斯（在因物资运输耽搁而错过第一天上午的阶段后，还有3个小时将在最后一天补足）、威廉姆斯和迈凯伦，但两天来C42赛车也遇到一些问题。

尽管如此，周冠宇认为与先前的巴塞罗那测试相比，阿尔法·罗密欧已经取得了良好的进展。

“与巴塞罗那相比，我们向前迈出了很大一步，所有事情看上去都在正确的轨道上，”他说。“我们的问题少了许多。当然这两天里，我们依然在这里那里有一些小问题，但不是主要问题。这已经不错了。作为一个团队，我认为与上一次测试相比，我们前进了一大步，赛车的表现比上一次好了很多。所以我们感到高兴，同时也还有很长的路要走，还有很多工作要做。”

周冠宇将在今天最后一个工作日负责上午的驾车工作，这将是他在自己F1新秀赛季开始前左后的试车机会。午饭之后，他的队友瓦尔特利·博塔斯将接管C42赛车。