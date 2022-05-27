周冠宇专注于为阿尔法·罗密欧拿分，“不太担心”个人F1未来
周冠宇在摩纳哥大奖赛前表示他目前的注意力是提升个人能力并帮助阿尔法·罗密欧车队取得双积分完赛，并不太担心自己在F1的前景。
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周冠宇在巴林揭幕战的个人首秀上取得了第一个锦标赛积分。不过自那以后，他一直无缘积分区，尽管在沙特阿拉伯和澳大利亚以第11名完赛——距离得分一步之遥。
此前在迈阿密和西班牙，周冠宇在阿尔法·罗密欧赛车性能不错的情况下，连续两场遭遇了机械故障，不得不提前退赛。
周冠宇是F1七十多年来第一位真正参加大奖赛的中国的车手。去年11月阿尔法·罗密欧宣布任命这位中国小将时，只是确认他在2022赛季为车队比赛。
本周末的摩纳哥大奖赛，刚刚接近赛程的三分之一。在周五上午的新闻发布会上，周冠宇被问到个人未来的问题。
“总的来说本赛季仍然还在开始阶段，所以我还没有计划过未来是什么、计划是什么，” 他说道。“但是我挺享受我在F1迄今为止的时光。当然，因为过去几场比赛的原因，有点起起伏伏。”
“总体上我感到非常快乐，很高兴能在这里。我觉得还有很多比赛可以来开提高在F1的能力。所以我对未来并不太担心。我认为现在我只要专注于提升自己的速度，为车队拿到双积分完赛。”
“然后如果一切按我们希望的发展，我觉得没必要担心未来会怎样。但我觉得我有信心我仍然可以做好今年的工作，而且不太担心明年的计划是什么。”
阿尔法·罗密欧车队赛道工程总监谢维·普约拉先前表示，只要赛车的可靠性得到保证，以及提高排位赛成绩的稳定性——周冠宇已经是Q2的常客，这位中国小将就有更多机会为积分区而战，因为他已经在比赛中证明了自己的速度和超车能力。
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