周冠宇专注于为阿尔法·罗密欧拿分，“不太担心”个人F1未来

载入语音播放

周冠宇在巴林揭幕战的个人首秀上取得了第一个锦标赛积分。不过自那以后，他一直无缘积分区，尽管在沙特阿拉伯和澳大利亚以第11名完赛——距离得分一步之遥。

此前在迈阿密和西班牙，周冠宇在阿尔法·罗密欧赛车性能不错的情况下，连续两场遭遇了机械故障，不得不提前退赛。

周冠宇是F1七十多年来第一位真正参加大奖赛的中国的车手。去年11月阿尔法·罗密欧宣布任命这位中国小将时，只是确认他在2022赛季为车队比赛。

本周末的摩纳哥大奖赛，刚刚接近赛程的三分之一。在周五上午的新闻发布会上，周冠宇被问到个人未来的问题。

“总的来说本赛季仍然还在开始阶段，所以我还没有计划过未来是什么、计划是什么，” 他说道。“但是我挺享受我在F1迄今为止的时光。当然，因为过去几场比赛的原因，有点起起伏伏。”

“总体上我感到非常快乐，很高兴能在这里。我觉得还有很多比赛可以来开提高在F1的能力。所以我对未来并不太担心。我认为现在我只要专注于提升自己的速度，为车队拿到双积分完赛。”

“然后如果一切按我们希望的发展，我觉得没必要担心未来会怎样。但我觉得我有信心我仍然可以做好今年的工作，而且不太担心明年的计划是什么。”

阿尔法·罗密欧车队赛道工程总监谢维·普约拉先前表示，只要赛车的可靠性得到保证，以及提高排位赛成绩的稳定性——周冠宇已经是Q2的常客，这位中国小将就有更多机会为积分区而战，因为他已经在比赛中证明了自己的速度和超车能力。