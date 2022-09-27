周冠宇与阿尔法·罗密欧续签2023年F1合约

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今年周冠宇创造了历史，成为第一位参加F1正式比赛的中国车手。并且，他在巴林的赛季揭幕战上就取得了职业生涯首个锦标赛。本赛季前16场比赛过里，虽然他多次因赛车机械故障而未能完赛，但也在第一次作战的加拿大蒙特利尔以及阿尔法·罗密欧的主场蒙扎为车队获得积分。

本周末的新加坡大奖赛之前，阿尔法·罗密欧车队官方宣布了周冠宇明年会继续效力。在谈及自己的续约，周冠宇表示：“很开心能够有机会能作为车队的一份子征战新赛季，非常感谢阿尔法·罗密欧F1车队。进入F1让我梦想成真，第一次参加比赛的感觉我将今生难忘。车队给予了我极大的支持和欢迎，帮助我尽快适应F1这项赛车运动中最复杂的赛事。但我的梦想并不止于此：我与车队一起还有很多共同目标要去实现，我们从年初以来所做的努力，只是朝着下赛季和未来目标迈出的第一步。还有很多需要学习的东西，也有很多需要提高的地方，但我对我们的工作充满信心：我很期待与车队一起谱写新的篇章。”

作为本赛季全职车手中唯一的新秀，周冠宇已经成为排位赛Q2的常客，并在第一次比赛的蒙特利尔、在雨天的情况下进入了Q3，并且最终在正赛里取得个人目前最好的战绩——第八名。

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

自那以后，阿尔法·罗密欧因多种原因在中游集团的竞争中处境艰难，一直难以得分，直到周冠宇在意大利大奖赛度过了一个顺利的周末，并且为车队拿到了加拿大之后的第一分。

“我很期待继续与周冠宇合作，“阿尔法·罗密欧车队领队弗雷德里克·瓦塞尔在车队声明中表示。”从去年阿布扎比测试他来到车队的第一天开始，他的工作方式就给我留下了好印象，这从来都是非常好的品质。我们都知道他速度很快，但他在短时间内适应了F1，是我们本赛季的最大惊喜之一。”

“他为人非常友善，车队里每个人都喜欢他的个性和态度。他总是很谦虚地向工程师以及瓦尔特利提问，并且学以致用，一场接一场地提高他的比赛。他已经为下个赛季积累了经验，我相信在我们车队继续发展的同时，他将更上一层楼。”

当前，阿尔法·罗密欧以52分排名制造商年度积分榜第六，而获得6分的周冠宇在车手年度积分榜上排名第17位，在20名常规车手中高于兰斯·斯特罗尔、亚历山大·阿尔本和尼古拉斯·拉蒂菲。