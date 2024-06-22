周冠宇：与吉利“亲密的合作关系”不会决定个人F1未来

本赛季的车手市场，由于凯文·马格努森口中的“瓶塞”卡洛斯·塞恩斯迟迟不做出决定，目前处于停滞状态。

可以理解的是，这位西班牙车手仍在索伯/奥迪与威廉姆斯之间犹豫不决。这使得包括周冠宇、瓦尔特利·博塔斯、埃斯特班·奥康等人也均没有实质进展。可以理解的是，这几位车手都与多支车队保持接触。

此前有传闻将Alpine车队与吉利关联起来，而且被认为有助于周冠宇在这项锦标赛的长期未来。在巴塞罗那，周冠宇被问及关于吉利的话题时，他回答说：“我只能说就我个人而言，我已经与吉利集团合作了。我担任了他们集团旗下极氪汽车的形象大使。”

“所以我和他们关系很好。他们仍然对赛车运动和F1有着浓厚的兴趣。我想对于我的未来，他们肯定会在这方面尽力帮助我，这是好事。但是，我知道他们与Alpine很好的关系，并不能真正决定我的去向，因为这是他们自己的公路车方面的。但我相信，他们会为我尝试一切，我自己也会和我的经纪团队一起尝试。除此之外，我没有什么可以补充了。”

Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber C44 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

不久前，雷诺与吉利宣布正式成立新的动力总成公司，这进一步滋长了法国车队可能被中国制造商收购的传闻，尽管恩斯顿团队的人员近期再次被明确告知车队不会被出售。同时，在评估其F1项目未来的过程中，雷诺集团CEO卢卡·德梅奥亲自任命和恩斯顿基地有渊源的弗拉维奥·布里亚托雷来顾问Alpine F1车队的重大决策，包括动力单元发展和车手人选。

尽管与吉利相关的话题都是猜测和流言，但这家中国制造商对于推动中国赛车运动发展怀着巨大的雄心。实际上，吉利汽车创办人及董事长李书福今年三月在两会上递交了《关于进一步支持汽车运动、促进汽车后市场高质量发展的提案》。一个月之后，中国大奖赛自2019年后第一次举行期间，李书福在上海国际赛车与国际汽联主席穆罕穆德·本·苏拉耶进行了会面。

“当然，他们对这项运动、对F1有兴趣，”周冠宇补充道。“我认为他们肯定会想加入F1，但具体以哪种方式，我们需要拭目以待。我与他们合作的方式更多的是伙伴关系，一种很好的方式，可以说是亲密的伙伴关系，但其他方面我们还需要看看他们在品牌建设、市场营销方面的策略是什么。”

Luca de Meo, CEO, Renault Group Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

原本围场内预计塞恩斯会在本周末的西班牙主场比赛前做出个人未来的决定，但是并没有发生，不过他明确表示不想再等待。而据消息人士透露，这位西班牙车手很有可能在下周的奥地利大奖赛之前敲定并宣布最终决定。

鉴于车手市场的发展的微妙，周冠宇被问到是否会把眼光放到其他赛事，假如2025年无法留在F1。但这位25岁的中国车手明确表示他目前不会做其他打算。

“我没有考虑过如果我不留在赛道上，我会去哪里，因为现在我们正在想尽一切办法，争取在明年及以后留下来，因为我认为可以说，如果你签了合同，那么可能就是持续到2026年，因为规则即将修改，我不认为车队会接受只签一年合同的车手，因为（那样）他们会再次改变（车手阵容）。所以，其他锦标赛肯定不在我的优先考虑名单上，就像我说的那样，但我们需要拭目以待。”

今天进行的西班牙大奖赛排位赛里，用回赛季初索伯底盘的周冠宇从Q1突围，时隔12场大奖赛排位赛后第一次闯入Q2，将在加泰罗尼亚赛道的正赛中从第15位发车。