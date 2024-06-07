周冠宇不考虑2025赛季F1替补席位

本周末的加拿大大奖赛之前，红牛车队宣布与塞尔吉奥·佩雷兹续约至2026年，意味着米尔顿·凯恩斯的大门正式向卡洛斯·塞恩斯关上。对这位失去下赛季法拉利席位的西班牙人来说，最实际的是在二年后变为奥迪厂商车队的索伯和向他发出诚意邀请的威廉姆斯之间做出选择。

考虑到索伯已经与尼科·霍肯博格签下了多年合约，并向塞恩斯发出邀约，周冠宇和他的队友瓦尔特利·博塔斯都在与其他车队进行接触。随着不久前Alpine宣布埃斯特班·奥康将在本赛季结束后离开——外加有中国汽车制造商有意收购雷诺旗下车队的传闻——这位中国车手被与法国车队关联起来。

“我认为所有（没有确定的）座位都是空着的，总是还有选择的余地，”在蒙特利尔被问及与Alpine的传闻时，周冠宇回答说。“当然，过去我和Alpine的关系很好，在进入F1之前，是他们帮助我获得了机会，也非常感激当时（Alpine让我离开）加入阿尔法·罗密欧获得了（成为F1车手的）机会。”

“所以，现在我对所有我们正在洽谈我的未来的车队都持开放态度，一切都还没有确定，但我觉得未来赛道上应该会有我的位置，只是我不知道在哪里。”

今年是周冠宇在F1的第三个赛季，但相比前两个赛季他时不时可以在排位赛和比赛中击败拥有10场大奖赛胜利的博塔斯，本赛季对赛车更加挣扎。尽管他在巴林揭幕战的第11名完赛仍是索伯在2024赛季最好的成绩。

虽然当前梅赛德斯、Alpine、哈斯、威廉姆斯和RB也都有下赛季车手席位没有确定，但多位车手同时与几支车队进行接触，使得车手市场充满变数。

尽管目前还没有较为明朗的答案，但周冠宇明确表示他不会考虑明年坐上“替补席”。

“我不想当替补。我不想休息一年。在我职业生涯的这个年龄段，我真的不想休息一年，因为在F1，当你休息一年后，就很难再回来了，”刚刚度过25岁生日的中国小将说道。

“只是因为你没有参加如此高水平的比赛，而且每年赛车都在变化，你需要适应，了解不同的东西。所以，我的选择当然是争取明年的比赛席位。当前替补席位肯定不是选项。”

当被追问如果情况迫不得已，他回答说：“如果不得不这样做，那我们就必须看看，必须考虑一下。但目前我还没想那么多。”