周冠宇不担心2023年个人F1未来

载入语音播放

周冠宇的F1新秀赛季已经完成了一半，他在揭幕战巴林大奖赛第一次参赛获得积分后，又在加拿大以第八名完赛。此外，他还在蒙特利尔和银石两场雨天下进行的排位赛里，连续进入排位赛Q3。

夏休期之际，2023年车手市场因为塞巴斯蒂安·维特尔宣布退役后，费尔南多·阿隆索与阿斯顿·马丁“闪电”达成协议，引发了大震荡。当前，阿尔法·罗密欧与瓦尔特利·博塔斯的合约到2024年，而2023年的另一个席位尚未敲定。从去年起，瑞士车队就被认为希望旗下年轻车手泰奥·波谢尔可以上位，而法国人目前在今年F2锦标赛里排名第二。

尽管去年阿尔法·罗密欧的任命引来了外界的异义，但周冠宇初来乍到已经在车队内外获得了认可，除了在赛道上稳健的表现，还有他的言谈举止，都在围场内和社交媒体上留下了好印象。

近期在接受中国体育报纸《体坛周报》采访时，周冠宇被问及明年有多想留在阿尔法·罗密欧车队时，他回答说：“我肯定很希望接下来可以跟他们继续比赛合作。”

“目前我不是很担心明年到底会不会有席位、明年会怎么样，因为我觉得车队内外都对我的表现很满意。而且包括整个围场里，可能我也是今年比较突出或者让大家可能比较铭记的一个新秀车手，因为我个人没有出现很多失误。”

“然后我在各方面的进步，对大家来说也是比较明显的。就这一点来说，我觉得我自己的压力也没有那么大了。我只想继续保持这样的状态，并且努力表现得更好，更多地把自己的稳定性保持住。”

“当然作为新秀，如果我有一些起伏，我觉得可以接受的，在有些赛道上的表现可能比在其他赛道要好。但是我希望可以有更多机会来竞争积分，我觉得这样的话，就不用太多地去担心明年。”

周冠宇的上半赛季可谓起起伏伏，在受到好评的揭幕战之后，他难以再次进入前十名，尤其是同期他的队友博塔斯接连为阿尔法·罗密欧带回积分。不过，中国小将并没有明显的失误，而是赛车的可靠性问题成了对他最大的困扰，外加在伊莫拉冲刺赛和银石正赛第一圈被其他赛车撞到。

因此，周冠宇认为自己实际的表现比积分榜5个积分更好，而他更看重得到机会来发挥自己的能力。

“我经历了很多场退赛，其中至少2-3次我原本稳定地处在积分区，而且可以拿到积分，结果遭遇了赛车故障，”他说到。“所以我觉得本来成绩肯定可以更好，但我同时觉得，虽然没有达到想要的成绩，但两次得到积分也是比较好的结果。”

“而且，我可以很好地去证明了自己，把自己的速度发挥出来，让车队和围场里其他人见到我的速度。所以我觉得比起积分榜上的成绩，这是更重要的方面。”