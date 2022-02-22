周冠宇不惧F1更大舞台带来更大压力

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今年周冠宇成为了F1七十多年来第一位参加正式比赛的中国车手。从小看着赛车长大，周冠宇把成为F1车手视为人生目标。在经过漫长的“留洋”，通过各级别初级方程式的考验，最终在2021年获得F2锦标赛年度第三之后，他实现了自己的目标，被阿尔法·罗密欧任命为2022赛季的比赛车手。

明天，新赛季的第一轮季前测试将在巴塞罗那开始。周冠宇晋升为F1车手后也吸引了全球媒体的关注。在接受采访时，他承认作为中国车手取得这一突破性的成就，对他是有压力的，因为错过这一次，可能又是长时间的等待。

"去年在签约完成之前，我确实感到了相当大的压力，”中国小将在接受包括Motorsport.com在内的媒体采访时表示。

“因为当时很多人都在议论，而且整个国家真的非常希望我进入F1，你知道这可能是未来5-10年里最后的希望（中国能有自己的车手参加F1），所以我真的想实现（代表中国参加F1），也是为了祖国的车迷们。”

“所以压力是很大的，因为我知道去年如果我不能成功，那么未来的机会将慢慢变小。所以我做了一切力所能及的事情，（获得任命后）然后压力自动减小了一些。但是，当然（今年）你的压力会更大，因为你要参加的是F1，在一个更大的舞台上，会有全球的人看到你每一场比赛的表现。”

“总的来说，我认为从两三年前开始就有相当大的压力，但这并没有真正阻止我继续不断提高自己在赛道上的成绩。”

将近十年前，马青骅曾经五次在周五第一节练习里出场，包括2013年在中国大奖赛里为卡特汉姆参加了第一个练习阶段。然而受到新冠疫情带来的旅行限制，今年F1仍然无法回到上海，尽管中国大奖赛续签合约至2025年。而周冠宇在感到遗憾的同时，仍然期待获得车迷的支持。

“对于国内的车迷，我相信他们对这个赛季非常兴奋，”他说道。“他们已经对巴林大奖赛迫不及待了。显然对没有中国大奖赛令人有点失望。我很想在家乡车迷面前比赛，因为到现在为止我还从来没有（在家门口）参加过汽车比赛或单座比赛。但除此之外，我认为看到人们在赛道上支持你是非常令人兴奋的。"

Guanyu Zhou, Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing Photo by: Alfa Romeo

赛季初需要时间适应

周冠宇是2022赛季唯一的新秀车手，而他的第一位队友是前梅赛德斯冠军车队成员瓦尔特利·博塔斯。

32岁的芬兰人10次赢得过大奖赛胜利。虽然2022年F1实施了近年来最大幅度的积水规则改革，并且旨在缩小车队之间的实力差距，但是考虑到阿尔法·罗密欧的实际运作方索伯赛车的历史战绩，新赛季更加实际的目标是积分区。

一方面，周冠宇将登上F1舞台无疑引起了国内舆论的关注；另一方面，普通观众对赛车运动缺乏了解，可能导致他们对这位中国小将无法像其他个人项目选手那样一鸣惊人妄下判断。

尽管如此，身为久事体育签约运动员的周冠宇表示，他会按照新秀车手应有的节奏，争取尽快适应后取得目标中的成绩。

"我认为人家肯定会早早地对你进行评价，但我认为每个车手刚来到F1时情况都类似的。随着网络的发展，一切可以很快地在全球范围内流行起来，我的意思是，这对我真的有很大的不同了。”

“我知道我需要时间来适应，我不会在一开始就期待太多。我想首先在F1迈出自己的一步，然后提升自己，一场接一场比赛进步。当然，我想尽可能快地适应。但我认为会有一个学习过程，特别是前半个赛季要适应各种情况。但最终，我期待着能有所表现，或者本赛季取得很好的改进，达到我们的期望、你们的期望，那么我想这就足够好了。”

Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing Photo by: Alfa Romeo