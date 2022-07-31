周五“灾难”过后，拉塞尔对匈牙利杆位感到震惊

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尽管梅赛德斯W13赛车近期在竞争力上提升明显，特别是在比赛中，但其排位赛速度依然较为挣扎。

夏休期前最后一个比赛周末，德国车队在周五两节练习里对赛车做了一系列“测试”，结果并不理想，反而在竞争力上出现了倒退。虽然周六雨中进行的第三节练习之后，排位赛回到干地条件下进行，但鉴于前一天的表现，梅赛德斯的状况不容乐观。

然而，拉塞尔在Q3第一个计时圈就在时间榜上，将两名法拉利车手分开。而第二圈冲刺中，虽然卡洛斯·塞恩斯和查尔斯·莱克勒克都有进步，但英国人跑出更快的单圈时间，惊人地取得了个人第一个杆位，也成为梅赛德斯在规则改革之后第一个杆位。

"老实说，我并没有真正考虑自己，"拉塞尔在惊喜之余表示。"但对我们车队来说，这是极其重要的。昨天可能是我们整个赛季中最艰难的周五。昨晚我们一直在这里，工作到11点还在挠头，士气非常低落，我们感到非常失落。24小时后逆转并夺取杆位，这种感觉好极了，因为我知道我们昨晚经历了什么。”

拉塞尔透露了梅赛德斯在周五晚上的内部讨论。他说：“更多的可能是关于整体理念，以及我们是否在朝着正确的方向发展。作为一个团队，我们正在缩小差距，但显然昨天是一个灾难性的一天。我们相信有很多原因，而这些原因加起来就是我们落后一秒的原因。”

“但是那种感觉像是我们有点慷慨了。然后度过了今天这样的一天，可能是纯速度方面的第一名。我们肯定扭转了局面，可能回到了我们想要达到的水平。”

当拉塞尔在做最后一个计时圈时，刘易斯·汉密尔顿在他身后飞驰，但是遭遇了DRS故障。曾八次在亨格罗林拿到杆位的英国人，在Q1里排名第一，并且在Q2里也领先队友。他相信如果DRS没有失灵，他的第二圈时间能与拉塞尔匹敌。但是，仅靠着第一圈成绩，汉密尔顿只能从第七位发车。

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

汉密尔顿在祝贺队友第一次拿下杆位的同时，也承认错失机会让他感到沮丧，而且他相信原本应该能为车队包揽第一排。

当被问到梅赛德斯在排位赛取得前二名的可能性时，汉密尔顿回答说：”当然。终于，在我们度过的所有挣扎之后……无法为第一排而战，无法那么做（争夺杆位），但还有其他因素，这绝对很失望。明天我将尽全力支持他，在这条赛道上他应该能从那个位置上赢下比赛，而我将争取往前赶。”

梅赛德斯本赛季的第一个杆位让所有人感到意外，汉密尔顿同样不理解W13赛车性能转变之大的原因。

“我不知道现在我们的比赛速度会如何或在什么水平，”他说。“昨天我们很慢，但也许突然我们找到了一些东西，所以如果我们果真找到了，那么很好；如果对我们两个人都是如此，那么希望我们明天能真正地进攻。”

“这辆赛车变化太大，我们在一夜之间做了很多工作，工厂的伙计们在模拟器上做了很多工作，我们显然没有在FP3中（下雨）感受到，但在排位赛中它感觉很好。”