吉奥维纳兹2020年留在阿尔法·罗密欧

继2017年代表索伯替补参加了赛季初的两场比赛后，25岁的吉奥维纳兹今年作为瑞士车队的全职车手，出战他在F1的第一个完整赛季。

截止至美国大奖赛，他在本赛季里取得了四个积分。虽然积分和排名上都落后于队友、老将基米·莱科宁，但是意大利人在下半赛季的表现有了明显进步。

“安东尼奥今年做得非常出色，我非常高兴能够确认他会在2020年继续效力阿尔法·罗密欧车队，”领队弗雷德里克·瓦塞尔说，“他融入车队和在第一个完整赛季里持续进步的方式是非常有前途的，我们很期待能在继续合作中释放他的全部潜力。”

夏休期过后至今，当莱科宁从斯帕至今陷入积分荒时，吉奥维纳兹在蒙扎——阿尔法·罗密欧的主场——和新加坡都进入了积分区，同期的七场排位赛，他五次战胜了队友。

“即使与基米这样高难度的标杆相比，安东尼奥的速度非常快，而我们指望着随着他的经验累积，他会进一步成长。他的技术反馈、工作态度和积极的方式，以及车手阵容不变带来的连贯性，会帮助我们车队继续前进。

虽然两年前已经完成了F1首秀，但是此后吉奥维纳兹就只在几次周五第一节自由练习和测试阶段驾驶过赛车，以及去年负责法拉利的模拟器驾驶。期间，他只有一场勒芒24小时耐力赛的比赛经验。

时隔数个月重返赛场之后，意大利人缺乏比赛节奏，直到今年的奥地利大奖赛才拿到F1生涯第一个锦标赛积分。下赛季，他将彻底告别新秀的身份，因此将更严格地要求自己。

“我很高兴2020年将继续留在车队，”吉奥维纳兹说，“我非常感谢在个人第一个完整F1赛季里受到那么多的支持。从我加入以来，车队的每个人都坚定地站在我身边，我很期待继续我们的旅程。”

“今年我们学到了很多，我有信心下赛季我们可以前进一大步。我将不再是新人，所以对我没有任何借口：我想从赛季一开始就有竞争力，回到车队对我的信心。”

吉奥维纳兹确定留在阿尔法·罗密欧之后，只有红牛、红牛二队和威廉姆斯尚有车手席位的空缺。

不过在罗伯特·库比卡宣布不再继续为英国车队比赛后，加拿大年轻车手尼古拉斯·拉蒂菲被广泛认为明年将从现在的威廉姆斯替补席，晋升到比赛车手的位子上。这意味着即将离开雷诺的尼科·霍肯伯格，下赛季留在F1赛道上的机会已经相当渺小。

2020年车手阵容：