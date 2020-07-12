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吉奥维纳兹最后一位发车，格罗斯让退到维修区

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吉奥维纳兹最后一位发车，格罗斯让退到维修区
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2020年7月12日 下午12:22

安东尼奥·吉奥维纳兹将在斯蒂利亚大奖赛里因更换变速箱退到最后发车，同时罗曼·格罗斯让将从维修去开始比赛。

吉奥维纳兹昨天在排位赛Q1尾声时刻在最后一弯前撞车。阿尔法·罗密欧车队为他更换了变速箱，使他收到了退后5个发车位的罚单。

意大利人原本在排位赛成绩单上排名第19位，仅高于遇到冷却系统问题而没有做出时间的哈斯车手罗曼·格罗斯让。受到处罚后，他将退到发车区的最后一位。

格罗斯让在Q1的出场圈里遭遇了ERS的水泵问题，之后就无法再出场做计时圈。此次维修没能在排位赛结束后3个半小时后开始的赛车封存时间前完成，而是一直持续到晚上11时20分，超时3个多小时。不仅如此，哈斯车队进行工作时，没有监督人员在场，进一步违反了规则

类似的违规可以直接被取消比赛资格。不过，赛会干事在裁决书中表示，鉴于美国车队在维修工作开始前已经进行了报告，因此减轻处罚。但是，格罗斯让的赛车将从维修区里投入比赛。而这意味着吉奥维纳兹仍是赛道上排在最后一位的车手。

本场比赛，迈凯伦的兰多·诺里斯和法拉利的查尔斯·莱克勒克也都吃到了发车位处罚，前者排在了第九位，而摩纳哥人落到第14位发车。

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Author Frankie Mao

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