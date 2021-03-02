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卫冕冠军梅赛德斯携W12亮相

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七届F1世界冠军车队梅赛德斯发布即将踏上2021年卫冕征程的W12赛车的外观图。

Mercedes AMG F1 W12

Mercedes AMG F1 W12
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Photo by: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12

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Mercedes AMG F1 W12

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Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1
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Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1
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Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

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Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
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Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG
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新赛车的前部延续了去年W11在赛季重新启动时采用的黑色——表明其反对种族歧视的态度，不过在车身后部引擎盖位置采取了渐变色，由下至上从黑色逐渐变为传统的银色，并且配上重复多个“AMG”字样以及用红色线条勾出的车号。

德国车队的这款2021年赛车进一步凸显了两大主要赞助商马石油和英力士的元素。鼻翼最上层的两片翼片和尾翼翼片正面都为马石油的标志性绿色，车身侧面的绿色线条更粗更明显，而后视镜正上面和“光环”顶上也加上绿色。

驾驶舱后上方的进气口位置延用了代表英力士的红色，而该化学企业的色彩也出现在鼻翼和尾翼端板内侧。而在车顶进气口位置下方、车手头枕最高处的侧面，保留了纪念已故传奇尼基·劳达的红色三叉星。

不仅如此，W12赛车的“光环”装置侧面添加了“Accelerated 25”字样，为了推动车队发起的这项致力于改善赛车运动多元化和包容性的五年期项目。

梅赛德斯在2020赛季写下了连续七次赢得制造商世界冠军的新纪录，并且以继续囊获2014年F1进入混合动力时代以来所有的锦标赛冠军头衔，延续了对这项运动的统治力。同时，车队累积在F1收获了115场大奖赛胜利和126个杆位。

当德国车队将向第八个锦标赛头衔发起冲击时，去年第七次问鼎车手世界冠军的刘易斯·汉密尔顿也将向“八冠王”进化。不仅如此，他有望在有23场比赛的新赛季里达到甚至突破100场胜利和100个杆位的里程碑。与此同时，瓦尔特利·博塔斯将连续第五年作为英国人的队友。

上赛季的17场大奖赛中，W11赛车13次率先冲过终点线，并且拥有15个杆位的纪录。根据新赛季规则，W12移植了去年赛车底盘的大部分配件，但按照空气动力学规则修改做出相应的调整，以追求找回失去的性能。

梅赛德斯已经在近期成功启动新赛车的引擎。尽管其动力部门主管希维尔·托马斯曾承认新动力单元在研发中遇到问题，有信心为本月底的巴林揭幕战做好准备。值得一提的是，托马斯在新车揭幕时解释说，车队发现去年的动力单元在设计方面存在可靠性隐患，因而才做出修改。

与此同时，德国车队确认刚刚在新赛季FE揭幕战里为“银箭”取得胜利的尼克·德弗瑞，与他的队友斯托弗·范多恩将共同担任替补车手的角色。

 

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