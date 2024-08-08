卢旺达将与F1高层会面商讨“认真的”大奖赛计划

F1高层计划于下月与卢旺达代表举行会谈，进一步商议该国正在努力推进的大奖赛举办计划。

随着F1正在充分利用全球各地对于锦标赛的兴趣着眼于未来的赛程扩张，在非洲大陆举办比赛已成为显著的关键目标之一。

虽然该地区的许多国家都表达了举办F1比赛的愿望，但据了解，卢旺达的计划已经达到了足够深入的阶段，可以进行更慎重的讨论。

在接受Autusport独家采访时，F1首席执行官斯蒂法诺·多梅尼卡利表示，其已经与卢旺达就办赛可能召开过一次讨论会议，并认为这一项目已经显现出一定希望。

“他们是认真的，”多梅尼卡利透露，“他们提出了一个很好的计划，实际上我们将在9月底与他们会晤。这将是一条永久性的赛道。”

随着卢旺达对赛车的兴趣日益浓厚，卢旺达发展委员会的代表还曾前往今年的摩纳哥大奖赛，与国际汽联会面。

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, leads Lando Norris, McLaren MCL38, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, and the rest of the field at the start of the Sprint Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

这个东非国家还将于12月在其首都基加利举办今年的国际汽联年度大会和颁奖典礼。

随着F1已经实现了在美国扩张的目标，并且对于在迈阿密、奥斯汀和拉斯维加斯举办的三场比赛感到满意，现在这项运动正在寻找世界上其他需要重点发力的地方。

多梅尼卡利表示，鉴于非洲自1993年的南非大奖赛以来便没有举办过F1比赛，其正在认真评估这一选项。

“我们想去非洲，但我们需要正确的投资和正确的战略计划，”意大利人表示。“我们需要有合适的时机，我们需要确保F1在那个国家、地区或者大洲，有一定的受欢迎程度，因为当然他们还有其他优先事项。我们需要在做出正确的选择时始终非常谨慎。”

多梅尼卡利强调，如今F1正处于一个世界各地都有足够兴趣的阶段，因此可以选择尽可能最好的赛程。

“直到2020年，我们面临的情况是想要举办F1的地方并不多。因此，我们无法运用我所说的建设性压力，提升我们能为客户和车迷提供的服务。“

Srettha Thavisin, Prime Minister of Thailand, Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“但现在，我们颠覆了这一局面。我们在世界各地有很多地方想要举办F1，这使我们能够确保我们正在与所有这些地方合作，共同提升体验。”

“在24场比赛中，我看到了一个稳定的数字。我们可以真正调整我们正在讨论的比赛，看看中期未来会如何发展。”

“我认为短期内不会有大的变化，但在接下来的几个月里，我们需要讨论2026、2027和2028年的情况。我们有不同的选择，但我们的形势很好。”

在泰国政府的大力推动下，未来几年另一个可能增新增的分站就是泰国大奖赛。

多梅尼卡利表示，他计划在今年的新加坡大奖赛结束后前往泰国，以评估这一项目的最新进展。泰国最初的计划是在曼谷附近举行一场街道比赛，但现在情况可能会有所不同。

“在曼谷，我们有不同的选择。新加坡结束后，我将前往曼谷推进此事，” 意大利人补充道。