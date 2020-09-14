卡米莱利：法拉利复兴“需要多少时间就多少时间”

法拉利在穆杰罗庆祝了自1950年摩纳哥大奖赛首次参赛以来，车队在F1的第1000场大奖赛。

在一场事故横飞、两次被红旗中断的比赛中，两辆法拉利赛车虽然近五场比赛首次双双跻身积分区，但是在只有12辆赛车完赛的情况下，仅仅排名第八和第十。

早在2020赛季暂停期间，法拉利就意识到今年的SF1000赛车出现了根本性问题。虽然查尔斯·莱克勒克在赛前四场比赛中两次登上了领奖台，但跃马赛车的弱点逐渐暴露，刚刚结束了斯帕-蒙扎-穆杰罗更是让车队跌落低谷。由于规则改革推迟到2022年，下赛季将沿用今年的赛车，法拉利面对一个漫长的黑暗时期。

法拉利主席约翰·阿尔坎在7月底坦言，跃马恐怕只有等到2022年才能再次获胜。而在穆杰罗出席里程碑的比赛前，卡米莱利承认即使车队有一年多的时间来解决问题，仍然非常有难度。

“现实地说，这会很艰难，”他在接受Sky Sports评论员、前F1车手马丁·布伦德尔采访时表示。“在F1里，我们经常与时间战斗，在赛道上以及在研发上，没有速成办法。所以我们只能需要多少时间就多少时间。”

“我希望随着明年规则多一点灵活性，我们能够至少比现在更近一步。向梅赛德斯致敬，他们做地非常优秀。2022年新规则实施后，我们会知道是否格局会推到重来。这是我们的期望。”

法拉利在冬歇期、国际汽联加强了引擎规则的监管力度后，失去了去年曾经拥有的动力优势。这被广泛认为是SF1000竞争力明显下降的主要原因，而增加下压力的方案也出现了问题。不过作为车队高层，卡米莱利表示不会纠结具体什么原因造成了车队成绩不佳。

“我们现在处境艰难，我们知道我们处境艰难，这是许多因素综合造成的，但是我说任何话都会被看成借口，”他说道。“而我们无意找借口。所以重要的是把注意力放在我们面对的问题上，带着决心埋头苦干，回到我们认为应该属于我们的地方。”

托斯卡纳大奖赛标志着2020赛季半程结束，车队将迎来十天多的调整时间，在本月底前往俄罗斯索契。

法拉利领队马蒂亚·比诺托确认届时赛车会有小幅度升级，但是他不认为能够解决在穆杰罗遇到的轮胎磨损太多的问题。

“我们在穆杰罗的比赛中缺乏速度，轮胎磨损太多，”意大利人表示，“升级不会解决这个问题。我们需要从2021年的角度回顾项目。我认为需要更多时间来实现目标。”

法拉利将在本赛季结束后送走四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔，从未来两年里由莱克勒克搭档卡洛斯·塞恩斯。