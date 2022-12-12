卡皮托离开威廉姆斯车队

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2020年中，美国投资公司多利尔顿资本（Dorilton Capital）从威廉姆斯家族收购车队及公司。同年年底，大众WRC项目功勋人物卡皮托被任命为威廉姆斯车队领队兼首席执行官，而他在大众的前同事德迈森则在2021年到格洛弗基地担任技术总监。

自从卡皮托上任后，威廉姆斯逐渐走出昔日的低谷，特别是2021赛季在比利时暴雨的周末里，由乔治·拉塞尔获得令人震惊的第二名。今年，威廉姆斯总体表现又有进步，尤其是亚历山大·阿尔本多次闯入排位赛Q2，但22场比赛里仅有五次获得积分，还是让车队在制造商年度积分榜上排名垫底。

本周一，这支老牌英国车队突然宣布卡皮托在任职两年后，将不再继续管理车队，而德梅森也一起离开。车队在声明中表示将在适当时候公布新领队及技术总监。

多里尔顿资本主席马修·萨维奇表示：“我们感谢乔斯特在我们开启一个重大的转型、开始威廉姆斯车队的复兴旅程中的辛勤工作和奉献。我们很感谢乔斯特推迟了他的退休计划，接受这一挑战，现在他将把缰绳传给这个阶段性进程的下一部分。我们也要感谢FX的贡献，并祝愿他在今后的工作中一切顺利。”

对于离开威廉姆斯，卡皮托表示，“在过去两个赛季中领导威廉姆斯车队，并为这支伟大车队的好转奠定基础是莫大的荣幸。我期待看着车队在未来成功的道路上继续前进。”

现年64岁的卡皮托曾在2019年秋天，接受时任迈凯伦CEO罗恩·丹尼斯的邀请后在沃金履职。然而同年年底，当丹尼斯被迈凯伦董事会赶走之后，他也离开了车队。

威廉姆斯将在2023赛季启用新组合，由已经与车队签下长期合约的阿尔本搭档美国新秀洛根·萨金特。

至此，2022赛季结束后，已经有两支车队宣布了领队一职的变更。此前法拉利宣布已经接受马蒂亚·比诺托的辞呈。不出意外的话，由索伯赛车运作的阿尔法·罗密欧领队弗雷德里克·瓦塞尔将前往马拉内罗接班，而瑞士车队正在确认下一任领队人选。这意味着2023赛季至少有三支车队将在新管理者的带领下征战F1。