卡塔尔正式长期加入F1赛历

此前F1确定10月份后的赛程调整时，除了调整土耳其和美国的时间并举行单独的比赛周末之外，还把墨西哥和巴西的顺序对调并构成新的一轮三连赛，但11月21日这个日期“有待确认”。当时，卡塔尔方面就已经与这项运动进行着磋商。

如今，F1与卡塔尔方面确认举行比赛的事宜，而且还达成了一份额外的长达10年的协议。在今年第一次举行大奖赛的基础上，罗塞尔赛道还将从2023起连续十年迎接F1赛车，直到2032年。

历史上第一场卡塔尔大奖赛，将通常举行MotoGP的罗塞尔赛道上进行，而且会是夜赛。而之所以2022年不会连续举行，因为卡塔尔将举办世界杯。但是在跳过一年的里，一条计划中的国际汽联1级标准的全新赛道将进行施工。

卡塔尔将成为阿布扎比、巴林和沙特阿拉伯之后，又一个拥有F1赛事的中东国家。此前，唯一在卡塔尔举行的高规格汽车赛事，是2009年GP2亚洲锦标赛的一个赛站，当时两回合比赛获胜的分别是塞尔吉奥·佩雷兹和尼克·霍肯伯格。之后在2015至2017年，罗塞尔赛道曾举办了三次WTCC。

早在8月初的匈牙利大奖赛后，国际汽联F1赛事总监迈克尔·马西与F1赛事负责人史蒂夫·尼尔森就前往卡塔尔察看了赛道。尽管罗塞尔本身就具备了进行F1比赛的资质，但是为了迎接大奖赛，赛道的细节需要做出修改，包括维修区入口的改造、路肩的修整，同时接待车队的围场设施也需要翻新。而且，这些工作必须在近期完成，然后接受国际汽联的验收。