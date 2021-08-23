卡塔尔有望加入2021年F1赛历

本赛季的夏休期结束，比利时大奖赛将开启2021下半赛季的征程。然而随着日本大奖赛宣布取消，加上此前墨尔本的比赛也告吹，F1方面不得不重新拼凑余下的赛程，并且依然以完成全年23场比赛为目标。而最新消息显示，卡塔尔或有可能填补11月下旬的空窗，但具体日期有待确定。

位于多哈北部的Losail国际赛道从2004年起举办MotoGP，并在今年承办了新赛季的前两场比赛。此外，其还举办过世界超级摩托车和世界房车锦标赛。

事实上，Losail赛道拥有国际汽联1级赛道资质，符合举办F1大奖赛所需的条件。而且就像其MotoGP赛事那样，其具备了进行夜赛的能力，尽管自2009年的亚洲GP2系列赛后，还没有高等级的方程式比赛在那里比赛过。

此前，F1已经确认土耳其将在10月3日“替补”新加坡，与俄罗斯索契进行背靠背。现在，F1方面当前面临的更大的难题，是如何安排之后的赛事，包括如何应对位于英国防疫高风险列表上的墨西哥和巴西，因为那要求旅行人士在抵达英国后，在指定的酒店隔离10天。

可以理解的是，F1方面希望墨西哥和巴西的比赛能够连在一起。而墨西哥城和圣保罗方面都希望阔别一年之后，今年能够举办比赛，但也都试图延后一周。

此外，在澳大利亚大奖赛宣布取消之后，自由传媒领导的F1就谋求在美国奥斯汀连续举办两场比赛。然而美洲赛道方面对此意向并不强烈，而且得克萨斯州的疫情持续恶化，加剧了推进比赛的复杂性。

从地理上来说，卡塔尔、沙特阿拉伯、阿布扎比组成三连赛是最合理的安排，但F1首先需要敲定此前的形成。