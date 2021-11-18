卡塔尔有信心其首届F1大奖赛会呈现“大量超车”

为了填补澳大利亚大奖赛取消后的空缺，今年罗塞尔赛道首次进入F1赛历，并将于本周末迎来卡塔尔的F1首秀。同时从2023年起，卡塔尔还将连续十年迎接F1赛车，直到2032年。

自2004年启用以来，罗塞尔一直是MotoGP赛历上的核心赛事。但自从2009年亚洲GP2系列赛在这里举行以来，这条中东赛道便再没有举办过任何大型单座锦标赛。

由于罗塞尔赛道中段对技术有着极高要求，赛车在这里预计需要较高的下压力调校。这令人们对可能发生的超车次数颇为担忧。

但作为卡塔尔汽车摩托车联合会的执行董事，Al-Hamad相信赛道数据的未知和流畅的布局将创造一场激动人心的比赛场面。

“没有人有这里的任何数据，以前也没有人驾车来过这里，所以这会增加很多看点，”Al-Hamad在接受Motorsport采访时表示。“练习的每一分钟都至关重要，因为大家仍然不知道自己所有的底盘需要什么样的调校。”

“在轮胎磨损方面，策略将会完全不同，因为这是一条非常高速的赛道，或者说是一条流畅的赛道，有若干个超车机会。”

“我知道从一位竞争车手的角度来看，这里将会上演很多超车。而且，和所有传言中这是一条直道型赛道的猜测相反的是，它并不是。它是非常技术性的，需要很大的下压力。这里面也涉及很多与轮胎磨损相关的策略。”

Losail International Circuit aerial view

为了做好举办F1赛事的准备，罗塞尔赛道方面与国际汽联合作进行了多次升级，以确保所有安全措施都达到一级赛道的要求。

“主要是防护栏，TecPros防护栏和它的位置，等等，” Al-Hamad说道，“主要就是这样。另一个小的变化是维修区入口的位置，它已经改过了。原本它位于16号弯道入口的地方，现在它在15号弯稍后一点的位置。”

“出于安全考虑，它更适合摩托车，但现在我们让它对于F1或者其他可能举办的更大体量的锦标赛来说都变得更为安全。或者我应该说，是我们将在罗塞尔国际赛道举办的比赛。”

同时Al-Hamad希望举办F1比赛将有利于卡塔尔在未来将其他重量级的赛车锦标赛引入该国时，更具有竞争优势。

“F1在这里举办肯定会吸引很多关注，让我们再次成为焦点，”他表示，“所以我们很有可能会在这里举办更多其他的赛车赛事。”

鉴于卡塔尔明年将把重点放在举办2022年足球世界杯，为期10年的赛事合约将于2023年开始生效，并将移师至卡塔尔新建的赛道上进行。

翻译/小飞侠