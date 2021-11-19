卡塔尔大奖赛FP2：博塔斯上升到第一，加斯利再次进入前二

第二节练习在当地时间黄昏开始，在日光灯下进行，而结束时已经天色全黑。这意味着这个60分钟的阶段，可能是最接近周日比赛条件的时段。

博塔斯在第一轮用软胎进行的单圈练习中，做出1分23.154秒，占据着时间榜第一。当时他的队友刘易斯·汉密尔顿以0.4秒的差距位列第二。

进入第二轮单圈练习，芬兰人虽然只进步了0.006秒，达到1分23.148秒，但没有受到其他车手的挑战。加斯利提升后的单圈时间，还相差梅赛德斯车手0.2秒。与此同时，虽然马克斯·维斯塔潘比自己的前一轮快了0.2秒多，但只能排在第三。

相比之下，汉密尔顿的第二个单圈冲刺练习没有进步。不过，他个人最快的时间1分23.570秒足够他在本阶段排名第四，尽管只比身后的兰多·诺里斯快0.06秒。

第一节练习里遇到液压故障的兰斯·斯特罗尔，得以重新坐进阿斯顿·马丁AMR21赛车，并且做出全场第六快的时间。加拿大人领先了本周末单圈竞争力不俗的角田裕毅，以及另一位红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹。不过，三人之间的差距非常小，墨西哥人只比前队友慢0.082秒。

塞巴斯蒂安·维特尔和卡洛斯·塞恩斯位居前十名的最后两位，而且俩人的单圈时间只有0.013秒的差别。