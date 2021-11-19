卡塔尔大奖赛FP1：维斯塔潘最快，加斯利领先梅赛德斯双雄

卡塔尔的第一次F1大奖赛，在以MotoGP闻名的多哈郊区的洛塞尔赛道进行。因为没有历史数据，也因为赛道表面非常粗糙，倍耐力为本周末选择了所有5款配方轮胎中最硬的3款。

在一个小时的第一个练习阶段，积分榜领头羊维斯塔潘使用本周末的软胎，做出了1分23.723秒的单圈时间，成为洛塞尔赛道上F1赛车的第一个标杆。并且，荷兰人的单圈优势达到0.4秒以上。

排名第二的并非维斯塔潘的红牛队友塞尔吉奥·佩雷兹，或梅赛德斯的两位车手，而是AlphaTauri的皮埃尔·加斯利。不过，第三位的瓦尔特利·博塔斯只相差0.034秒。相比之下，刚刚在巴西获胜的刘易斯·汉密尔顿相差队友不到0.4秒，更是落后争冠对手0.7秒之多。

角田裕毅位列第五，证明了AlphaTauri在这条新赛道上的竞争力是真实的——延续了近几场比赛以来出色的单圈性能，在中游集团的争夺中暂时领先法拉利等其他对手。

不过，卡洛斯·塞恩斯作为法拉利中较快的车手，与日本车手只有0.65秒之差，而他的队友查尔斯·莱克勒克相聚0.77秒，但是排在佩雷兹身前。

前十名的最后两位由Alpine车手埃斯特班·奥康和迈凯伦的兰多·诺里斯占据。后者的队友丹尼尔·里卡多以0.076秒无缘前十。当塞巴斯蒂安·维特尔排在第12位时，他的队友兰斯·斯特罗尔因为疑似液压故障，只跑了11圈后，不得不让阿斯顿·马丁车队进行检修。

老将费尔南多·阿隆索曾在15号弯遇险，而米克·舒马赫则在最后时刻在7号弯冲出了赛道。

随着本周末回到传统的周末形式，车队还有两个练习阶段可以为排位赛做准备。