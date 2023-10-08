卡塔尔大奖赛：维斯塔潘获胜，梅赛德斯内耗，周冠宇第九

因为轮胎安全隐患，国际汽联、倍耐力和车队商讨后决定，每一套轮胎在任何时段只能跑18圈。如果是已经在周末其他时间里用过的旧轮胎，在比赛中只能使用余下的圈数。由于整场比赛共57圈，这个决定意味着至少三次进站。

卡洛斯·塞恩斯因为赛车燃油系统问题无法比赛。与此同时，红牛对佩雷兹的赛车进行调整，让他从维修区发车。

汉密尔顿用全新的软胎发车，杆位的新科三届世界冠军维斯塔潘和拉塞尔用新中性胎。两辆梅赛德斯赛车启动出色，拉塞尔开始贴近维斯塔潘左侧时，汉密尔顿试图从外线超车，结果右后轮撞到了队友，44号赛车悬挂立即断裂，冲上沙石区后退赛。安全车为此出动，并且领跑到第四圈结束进站。

比赛恢复后，维斯塔潘牢牢守住领先位置。尽管轮胎在每一个时段可以的圈数受到限制，但因为每套轮胎剩余寿命不同，仍然在策略上有所选择。维斯塔潘在正赛前，所有轮胎相加共有70圈寿命，因此相当轻松。荷兰人每一阶段都做了17圈，全场没有受到任何挑战，轻松取得了本赛季个人第14场胜利。

梅赛德斯相撞之后，在周五排位赛里因赛道极限而受损失的迈凯伦成为最大受益者。皮亚斯特雷在混乱的一号弯后上升到第二位，而他的队友兰多·诺里斯在第一轮进站后接近领奖台位置。冲刺赛里收获胜利的澳大利亚新秀稳健地控制着轮胎和车速，而诺里斯利用原本第一圈上升到第三位的费尔南多·阿隆索在半程过后冲出赛道，前进到第三。

进入最后阶段前，诺里斯看起来有速度追击队友，但是车队告知他保持位置，以避免错过双领奖台完赛的机会。尽管对此有异议，但诺里斯还是执行了车队的指示，只是在最后冲线时追到了一秒左右。不过对迈凯伦来说，连续两场比赛实现双领奖台，皮亚斯特雷刷新了他在F1里的最佳战绩，诺里斯则本赛季第五次登上领奖台——刷新了个人的赛季新高。

一号弯的事故之后，拉塞尔一度非常沮丧，但很快在工程师以及远程关注比赛的领队托托·沃尔夫的鼓励下重整旗鼓。好在，他的赛车没有严重损坏。在第一圈进站换上旧中性胎后，他又执行了两次换新中性胎和新硬胎，让他重新看到领奖台的曙光。不过，因为18圈的限制，他不得不在处于第二位的情况下第四次进站。虽然他在还剩7圈时换上的是软胎，但本周末最软配方的轮胎衰竭十分严重，而且距离两辆迈凯伦赛车已经15秒之多。最终，英国人只能接受追到第四名的结果。

对梅赛德斯来说，唯一能够感到安慰的或许是拉塞尔仍然在年度第二名的竞争对手法拉利之前完赛。查尔斯·莱克勒克从第五位发车，趁着一辆梅赛德斯赛车退赛而在第一圈前进到第四。但他的进站策略与两名迈凯伦车手相同，在第19圈被诺里斯超过之后，就无法进行反击，随后又被车速更快的拉塞尔超越，只取得与发车名次相同的第五名完赛。而由于塞恩斯的赛车不战而退，拉塞尔的第四名确保了车队又稍稍扩大了对法拉利的积分优势。

阿隆索在第32圈的险情后，成功控制住赛车并穿越砂石区后回到赛道上，最终取得了第六名。在他身后的是前Alpine队友埃斯特班·奥康。法国人在发车阶段超过队友皮埃尔·加斯利，但之后度过了一场极其艰苦的比赛。他在前三分之一过后就因为不适而呕吐在自己的头盔里，但是他设坚持到比赛结束，而且排名第七。

从第九位用软胎发车的瓦尔特利·博塔斯利用安全车时段结束前更换轮胎，并在另外两次进站稳定地处于积分区，最后第八个冲过终点线。兰斯·斯特罗尔和皮埃尔·加斯利虽然在赛道第九十完赛，但双双因此赛道界限而收到两个5秒处罚，就此跌出积分区。

从维修区出发的佩雷兹曾经回到积分区的行列，但他换上新中性胎的最后一个阶段进行到尾声时速度急剧下降，被加斯利夺走了第十位。不过，墨西哥人同样身背5秒罚时。这使得赛道上第12个完赛的周冠宇，在第19位发车的情况下，递补取得第九名。

因为佩雷兹从维修区发车，所以周冠宇从原本的第20位前进一个发车格。拥有两套新硬胎和一套新中性胎的他，可以将每套轮胎用到了上限。不同的策略，让中国小将最高时排到第四。第52圈他第三次进站时换上软胎，尽管在赛道位置上落到了第12位，但卡在了威廉姆斯的亚历山大·阿尔本之前。最后五圈，中国小将追到了佩雷兹身后1.085秒，而且距离第九名的斯特罗尔4.1秒。这意味着身前三辆赛车受罚后，周冠宇进入积分区，本赛季第三次积分完赛。

原本排名周冠宇身后的阿尔本，也因为总共被罚10秒，未能前进到积分区。反倒是只被罚了5秒的佩雷兹又回到了第十位。而斯特罗尔、加斯利、阿尔本分列第11至13位。当洛根·萨金特在第40圈因体力不支而退赛后，总共17辆赛车完成比赛。从第14至17位的是哈斯和AlphaTauri的四辆赛车，以此是凯文·马格努森、角田裕毅、尼科·霍肯博格和廉姆·洛森。德国人原本在前十发车，但因为发车格停车位置问题而受罚，最后无缘积分。而因为丹尼尔·里卡多预计将在奥斯汀伤愈复出，多哈可能是洛森这段短暂替补生涯的最后一场比赛。

虽然比赛在晚上8点开始，但无风的闷热天气对车手带来巨大身体上的考验。除了呕吐的奥康之外，萨金特在第40圈退赛后被搀扶去了医疗中心。此外，多名车手在完成比赛后出现严重的体力不支，阿尔本同样前往了医疗中心，而斯特罗尔在接受完采访后一度跌倒，但自己重新站起。