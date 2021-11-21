卡塔尔大奖赛：汉密尔顿强势领跑获胜，阿隆索第三

维斯塔潘、瓦尔特利·博塔斯和卡洛斯·塞恩斯因为排位赛中违反黄旗规则，分别在比赛开始前吃到了发车位处罚，荷兰人更是退到了第七位起步。这意味着与获得杆位的汉密尔顿同排发车的，换成了AlphaTauri的皮埃尔·加斯利。

尽管起步线上的对手换了人，但是汉密尔顿发车顺利，干净利落地领跑比赛。加斯利虽然第二个进入一号弯，但是被上升到第三位起步的费尔南多·阿隆索超过，西班牙人上升到第二。

当落到第六位——偏脏一侧——的博塔斯发车不利时，处于干净一侧的维斯塔潘，在一号前上升了多个位置。而且他在第五圈就超过了阿隆索，回到了第二的位置上。但是，汉密尔顿的速度十分强劲，很开就建立了8秒左右的优势。

红牛在第17圈率先让维斯塔潘进站，而梅赛德斯做出反应并且稳定地为汉密尔顿完成换胎，确保他继续领先。

与此同时，同样用中性胎发车的塞尔吉奥·佩雷兹和瓦尔特利·博塔斯逐渐回到考前的位置。相比墨西哥人超车非常直接，芬兰人一度被挡在兰斯·斯特罗尔身后难以超越，直到俩人一起超过了AlphaTauri的角田裕毅后，梅赛德斯赛车的速度终于得到释放。

57圈的比赛过半时，领先的两辆赛车能否做到一停成了最大的问号。但是第33圈，处于第三位但还没进站的博塔斯，在行驶到7号弯附近时左前轮爆胎，并且在踉跄地回到维修区途中损坏了鼻翼。虽然车队帮助他换上硬胎和新鼻翼后回到赛道上，但是又落到了积分区外。

博塔斯的爆胎让很多人感到紧张。红牛在第41圈时让维斯塔潘更换了一套中性胎，梅赛德斯在一圈后召唤汉密尔顿做出反应。英国人出站后继续遥遥领先。

就在进入最后10圈时，赛道上突然出现了一系列爆胎，从排名第四的迈凯伦车手兰多·诺里斯开始。几乎同一时间，威廉姆斯的乔治·拉塞尔和尼古拉斯·拉蒂菲先后同样左前轮爆胎，前者进站更换了一套轮胎，但后者无法回到维修区，导致了赛会打出虚拟安全车的信号来清理他的赛车。此时，梅赛德斯刚刚让博塔斯退赛，因为他的W12赛车损坏过于严重。

但是最后时刻的混乱没有影响汉密尔顿，他赢得了在洛塞额赛道第一场F1大奖赛的胜利，也是个人第102个分站冠军。红牛为了阻止梅赛德斯抢走最快单圈，让维斯塔潘在最后时刻进站换上软胎，并且在最后一圈锁定了这额外的一分，最大化地止住了损失。

最后时刻的虚拟安全车帮助阿隆索抱住了第三名的位置，因为采取两停策略的佩雷兹在诺里斯意外多进一次站后，更加快速地向前追赶，在完赛时只落后西班牙人2.8秒。阿隆索自2014年匈牙利大奖赛以来，第一次登上领奖台，而且也成为这项运动历史上第三位40岁后登上领奖台的车手（另两位是奈基尔·曼塞尔/1994年阿德莱德、迈克尔·舒马赫/2012瓦伦西亚）。

埃斯特班·奥康以第五名完赛，帮助Alpine成为本场比赛中梅赛德斯和红牛之外，排名最高的彻底。同时，也为法国制造商在与AlphaTauri的年度第五争夺中，取得了更多宝贵的积分，

第12位发车的阿斯顿·马丁车手兰斯·斯特罗尔凭借着一停，战胜了法拉利和迈凯伦的车手，获得了第六名，也是自土耳其之后第一次得分。

法拉利的卡洛斯塞恩斯和查尔斯·莱克勒克分列第七八位。而诺里斯最后时刻的爆胎，导致他下滑到直接竞争对手身后，只能接受第九的结果。积分区的最后一位被塞巴斯蒂安·维特尔拿到。

发车机会大好的加斯利，最后却无缘积分区，仅仅以第11名完成比赛。而排位赛成绩不佳的丹尼尔·里卡多，没有在比赛中进步太多。他的第12名，意味着迈凯伦再次在本场比赛中得分不如法拉利。

本赛季只剩下最后在沙特阿拉伯和阿布扎比的两场比赛。维斯塔潘对汉密尔顿还有8分的优势，而博塔斯退赛后，梅赛德斯只比红牛多出5分。