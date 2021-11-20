卡塔尔大奖赛排位赛：汉密尔顿强势摘下杆位，优势0.4秒

虽然汉密尔顿在周五练习里对赛车感觉不如队友瓦尔特利·博塔斯，但是在周六就找到了节奏，而且随着排位赛的深入而火力全开。而他在Q3第一个计时圈就做出1分21.262秒。而争冠对手马克斯·维斯塔潘以0.162秒之差位列第二。

第二个计时圈，梅赛德斯车手跑得更快，每个计时段都做到了全场最快，最终提高了0.4秒之多。此时，他的队友瓦尔特利·博塔斯没能进步，意味着他只能接受第三的结果。维斯塔潘虽然有所改进，但仅仅是无法挑战英国人，屈居第二。

汉密尔顿获得本赛季个人第四个杆位，但他将与争冠对手在洛塞尔赛道从第一排发车。不过，这是梅赛德斯本赛季第一次连续三场拿到杆位。

AlphaTauri的皮埃尔·加斯利延续着本周末强劲的单圈速度，取得了第四名的成绩，领跑所有中游集团车手。但是法国人在第二轮冲刺时爆胎，只能在起步/终点线上缓慢地行驶。这在一定程度上干扰了在他后面冲线的赛车。

费尔南多·阿隆索为Alpine抢到第五的发车位置。虽然他没有在第二圈提高个人时间，但还是排在迈凯伦的兰多·诺里斯身前。英国人则压制了制造商年度第三名争夺对手法拉利的卡洛斯·塞恩斯，后者将与角田裕毅分享第四排。

埃斯特班·奥康名列第九，意味着中游车队中只有Alpine有两辆赛车进入发车区的前十名。阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔，八场排位赛以来第一次进入Q3，但无法比第十名更靠前。

对于竞争两项世界冠军的红牛来说，塞尔吉奥·佩雷兹无缘Q3是极大的说你是。墨西哥人在Q2里落后当时第十名的塞恩斯0.105秒。另一名阿斯顿·马丁车手兰斯·斯特罗尔名列第12位，同样未能晋级。

本阶段最大的意外，是法拉利的查尔斯·莱克勒克仅仅排在第13位。摩纳哥人整个周末速度都不及队友。而迈凯伦也只有一辆赛车突入第三阶段，丹尼尔·里卡多并不是那个幸运儿，而他只是领先威廉姆斯的乔治·拉塞尔。

Q1最后时刻，随着赛道的不断进化，所有车手都提高时间。然而基米·莱科宁与及格线相差了0.2秒之多，位于第16位遭到淘汰。当拉塞尔再次为威廉姆斯闯关成功时，他的队友尼古拉斯·拉蒂菲名列第17位。莱科宁的队友安东尼奥·吉奥维纳兹位列第18名。但是三人之间只有0.1秒的差距。

两位哈斯车手排在最后两位，只是两名车手的第一圈都运气不佳。米克·舒马赫的第一个计时圈因为在12号晚违反赛道界限规则被取消，而尼基塔·马兹平的鼻翼脱落。经过调整之后，舒马赫至少在内部竞争中，又一次战胜了队友。